Babacan’dan Erdoğan’a Cem Yılmaz’lı gönderme

Balıkesir mitinginde konuşan DEVA Partisi lideri Ali Babacan, komedyen Cem Yılmaz’ın gösterisinden bir örnek üzerinden Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı eleştirdi.

Müslüm EVCİ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Balıkesir mitinginde kürsüye çıkan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan halka seslendi.

“KAZA ALANINI TERK EDİN, BİZ YAPACAĞIMIZ YAPALIM”

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan mitingde konuşmada Cem Yılmaz'ın gösterisinden bir örnekle Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ı eleştirerek şöyle konuştu:

*Yeni yeni bir sürü vaatler sıralıyorlar. Baktılar pabuç pahalı, son 5 senede yapmadıklarını 5 haftaya sığdırmaya çalışıyorlar. Ama bu millet kanmayacak.

*Gençler izlemiştir, Cem Yılmaz'ın son gösterisindeki bir hikâye. Cem Yılmaz son gösterisinde dayısını anlatıyor. İktidar Cem Yılmaz'ın dayısı gibi.

*Dayısı arabayı kullanırken trafik kazası yapıyor, baygınlık geçiriyor. Uyanıyor uzakta bir kaza olmuş arabanın yanına gidiyor. Diyorlar ki ‘kaza oldu, polis şoförü bulamıyoruz’ diyor.

*Dayısı da ‘şoförü arayalım’ diyor. Erdoğan'a diyorum şoförü boşuna aramayın, aynaya bakın yeter. Bu kazayı siz yaptınız, başkası değil.

*Kazayı yapmış bir de bizimle beraber şoför arıyor. Ne diyor, dış güçler diyor. Tek yetkili olduğunuz gün bu ülkeyi yoldan çıkardınız, 86 milyonu da yaraladınız. Sizin bundan sonra yapacağınız tek şey var, bir durun artık.

*Bir susun artık. Kaza alanını terk edin, biz yapacağımız yapalım. Bunu düzeltecek kadrolar bizleriz.

*Hiç merak etmeyin biz dış güçlerdi iç güçlerdi diye bahane üretmeyeceğiz. Enkaz edebiyatı da yapmayacağız. Endişeye mahal yok.

“14 MAYIS ASLINDA REFERANDUM”

Babacan konuşmasında 14 Mayıs seçiminin iki tercihli bir referandum olduğunu dile getirerek sözlerine şöyle devam etti:

*Biz tutup bakkalları kasapları suçlamayacağız. Kuru soğan depolarını baskın yapıp soğanın fiyatını siz yükseltiyorsunuz demeyeceğiz. Enflasyonun yegâne sebebi kötü yönetimdir.

*Ortak akılla, hukukla işimizi yapacağız. Sadece Millet İttifakı'na, sadece Kılıçdaroğlu'na destek verenler kazanmayacak, tüm Türkiye kazanacak. 14 Mayıs'ta aslında bir referandum var. Bu seçim iki tercihli bir referandum.

*Temelde iki tercih var, birinci pusulada iki tercih var. Erdoğan ve Kılıçdaroğlu. İkinci pusulada Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı var. Gerisinin zaten bir iddiası yok. İki tane tercih var. Belirleyici iki seçenek var. Bu seçime iki tercihli referandum diyor. Kafa karıştırmaya gerek yok.”

Babacan konuşmasında son olarak miting alanına katılan vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Seçimi ilk turda alalım. Vereceğimiz tek oy dahi zayi olmasın. Her iki pusulada da iki tercih var. Bu tercihlerin dışındaki oylar zayi olacak endişem var. Oylarımızı zayi etmeyelim.”

“BU SEÇİMDE SAĞDUYU KAZANACAK”

Babacan mitingde sözlerini şu ifadelerle sonlandırdı:

*Bazı hanelerde elim CHP'ye gitmiyor diye bir söz var. Ama ben biliyorum ki çok daha fazla hanede ‘elim Erdoğan'a artık gitmiyor, AK Parti'ye gitmiyor' diyen milyonlarca vatandaşımız var. Bunu da biliyorum.

*Bir zamanlar AK Parti'ye gönül ermiş vatandaşlarımız yolsuzlukla, yolsuzluklara mücadele edin diye destek verdiler.

*20 yıl sonra yoksulluğun, yolsuzluğun yaygınlaştığı bir ülke görmek istemiyorlardı. Şu andaki hükümetin 28 Şubatçılarla kol kola gezeceğini nereden bileceklerdi. Bu seçimde sağduyu kazanacak.

İlginizi Çekebilir Ali Babacan'dan Erdoğan'a 'Bebecan' yanıtı