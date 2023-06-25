Babası tarafından öldürülen Tayfun, son yolculuğuna uğurlandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde tartıştığı babası Yılmaz Koç tarafından boğazı bıçakla kesilen Tayfun Koç (28) hayatını kaybetti. Baba, gözaltına alınırken, Tayfun Koç'un cenazesi toprağa verildi.
Özgürlük Mahallesi Yavuz Sultan Selim caddesindeki 5 katlı apartmanda baba Yılmaz Koç ile oğlu Tayfun Koç arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
ÖNCE BIÇAKLADI, SONRA BOĞAZINI KESTİ
Tartışmanın büyümesi üzerine baba Koç, mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla çeşitli yerlerinden bıçakladığı oğlunun daha sonra boğazını kesti.
Gürültü ve yardım çağrıları üzerine olayın yaşandığı daireye giren komşusu, durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekiplerince yapılan incelemede Tayfun Koçun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz Koç ise polis tarafından gözaltına alındı.
TOPRAĞA VERİLDİ
Tayfun Koçun cenazesi, bugün Yeni Mahalle Merkez Camiinde kılınan ikindi namazının ardından Şekerpınar Mezarlığında toprağa verildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)