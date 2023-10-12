Babasını boğarak öldürmüştü… ‘Şarjım yoktu’ detayı

Bahçelievler'de babası Hasan Erbil'i gece uyuduğu esnada boğarak öldüren Güney Erbil akıl sağlığı raporu için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi. Ağırlaştırılmış müebbet hapsi istenen Güney Erbil'in cinayetten sonra Elazığ'a kaçtığı belirlendi. 24 yaşındaki Güney Erbil savunmasında, "Telefonumun şarjı yoktu. O yüzden ambulansı arayamadım" dedi.

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İstanbul’da gerçekleşen olay, 22 Eylül 2022 tarihinde Bahçelievler’de meydana gelmişti. Babası Hasan Erbil’in ölümünün ardından Güney Erbil’in Elazığ’a kaçtığı belirlendi. Sanık Güney Erbil savunmasında, olayın nasıl gerçekleştiğini şu şekilde anlattı:

“Olaydan yaklaşık 1,5-2 ay önce Elazığ’a taşındım. Olaydan bir gün önce İstanbul’a döndüm. Saat gece 02.00 sularında eve geldiğimde babam uyanmıştı. Aramızda bir tartışma yaşandı ve fiziksel bir mücadeleye dönüştü. Babam çok alkollüydü ve ayakta durmakta güçlük çekiyordu. Bu sırada yatak odasının kapısının önünde boğazımı sıkmaya başladı. Ben de kendimi korumak için aynı şekilde karşılık verdim.”

‘ŞARJIM BİTMİŞTİ’

“Sonra babamı yatağa yatırdım ve ona sakin olmasını söyledim. Sonrasında kendimi kurtarmak için boğazını bırakmasını sağladım. Ardından eve çıktım, ancak o esnada telefonumun şarjı bitmişti ve ambulansı arayamadım.”

SAĞLIK RAPORU İSTENDİ

Güney Erbil’in kardeşi Arkın Erbil ise, babalarının Güney’in iddia ettiği gibi bir kişi olmadığını belirterek, Güney Erbil’in yaşadıklarını şu şekilde ifade etti: “Babam asla insanlara küfür etmezdi. Güney, babamla aynı evde yaşamak istemiyordu. Hatta bir zamanlar babama ‘Aşağıya atla öl, öl artık’ gibi ifadelerde bulunmuştu.”

Güney Erbil’in ruh sağlığıyla ilgili bir değerlendirme yapılabilmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar verildi. Mahkeme, Güney Erbil’in zihinsel durumunun sonuçlarına göre ceza alıp alamayacağını belirleyecektir.

Olaya dair Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, otopsi sırasında Hasan Erbil’in boynuna bası yapıldığına dair bulgulara rastlandığı ve Güney Erbil’in üst soydan akrabasını kasıtlı olarak öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendiği ifade edildi. (DHA)

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