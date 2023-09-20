Babasını öldüren 3 yaşındaki çocuk için karar verildi

Evde eline verilen dolu tabancayla oynarken babası Gökhan Çimen'i (24) vurarak ölümüne neden olan 3 yaşında olan K.A.Ç. hakkındaki soruşturma tamamlandı.

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Kayseri’de yaşayan Çimen ailesinin Melikgazi ilçesi Fatih Mahallesi’ndeki evleri geçen yıl 28 Ağustos akşamı patlayan bir silahla korkunç bir olaya sahne oldu.

Oturma odasında eline tutuşturulan tabancayla oynayan ailenin en küçüğü 3 yaşındaki K.A.Ç., kazara babası Gökhan Çimen’i vurdu.

ANNE VE ÇOCUKTAN SWAP ALINDI

Evdekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, Çimen’in öldüğünü belirledi. 4 çocuk babası Çimen’in cenazesi, asri mezarlıkta toprağa verildi. Gözaltına alınan anne, çocuğu K.A.Ç. ile emniyetteki swap izi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

“OLAY TARİHİNDE 12 YAŞINDAN KÜÇÜK…”

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’nın olayla ilgili yürüttüğü soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

K.A.Ç.’nin olay tarihinde 12 yaşından küçük olduğuna vurgu yapılan soruşturma tutanağında, “Maktulün 2019 doğumlu oğlu K.A.Ç.’nin tabanca ile ateş etmesi sonucu vefat ettiği, olay tarihinde 12 yaşından küçük olan K.A.Ç.’nin 5237 sayılı TCK’nın 37/1 maddesi kapsamında cezai sorumluluğunun bulunmadığı ve hakkında ceza kovuşturması yapılamayacağı” ifade edildi. (DHA)