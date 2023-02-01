Babasının boğduğu 8 yaşındaki Adara toprağa verildi

Batman'da babası Ömer Faruk Arslan tarafından boğulan 8 yaşındaki Adara Arslanın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

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Olay, 29 Ocakta Beşevler Mahallesi 1306’ncı Sokak’ta meydana geldi. Halasına ait kömürlükte odun ve kömür çuvallarının altında Adara Arslan’ın cesedinin olduğu ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontrolde kız çocuğunun öldüğü belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri kömürlükte inceleme yaparken, polisin şüpheli olarak aradığı Adara’nın babası Ömer Faruk Arslan, Diyarbakır’da, İstanbul’a hareket halindeki otobüste yakalanıp gözaltına alındı.

Adara’nın cenazesi de otopsi işlemleri için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

SORGUSUNDA CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Yapılan araştırmada eşi M.A.’nın yaklaşık 4 ay önce akrabası da olan Ömer Faruk Arslan’a boşanma davası açtığı ve Batman’a ailesinin yanına geldiği belirlendi. Kente gelen Ömer Faruk Arslan’ın, eşinin yakınlarıyla kavga ettiği tespit edildi.

Bu olayın ardından İstanbul’a giden Ömer Faruk Arslan’n yaklaşık 2 hafta önce tekrar Batman’a gelip, ablasının yanında kalmaya başladığı, kızını görmek istediğini ve yakınlarından aracı olmalarını istediği saptandı. Akrabaları aracılığıyla Adara’nın, pazar günü babasına teslim edildiği belirlendi.

EŞİNE ACI ÇEKTİRMEK İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

Emniyetteki sorgusunda Ömer Faruk Arslan, pazar günü kızıyla gezdikten sonra saat 23.00 sıralarında ablasının evinin yanındaki kömürlüğe götürdüğünü, burada boşanma aşamasındaki eşi M.A.’ya acı çektirmek için kızını boğarak öldürdüğünü itiraf etti.

Arslan’ın yüzündeki çiziklerin de Adara’nın kendisine direnirken oluştuğu saptandı. Ömer Faruk Arslan’ın 29 Ocak günü otobüs firmasını arayıp, bir gün sonra saat 12.00’de İstanbul’a gidecek otobüs için rezervasyon yaptırdığı ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Adara Arslan’ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Adara Arslan, kılınan cenaze namazının ardından Batman Asri Mezarlıkta toprağa verildi. Adara’nın mezar taşına eşarp bağlandığı görüldü. (DHA)

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