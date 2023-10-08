Bacağına beton parçası saplanan İSKİ işçisi yaşamını yitirdi
İstanbul Bakırköy'de, İSKİ'nin kanalizasyon çalışmaları sırasında kepçe tarafından kuyuya indirilen beton bloktan kopan parça kuyuda bulunan işçi Veysel Pala'nın üzerine düştü. Bacağına saplanan parçayla ağır yaralanan Pala tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
İSKİ tarafından, Bakırköy’e bağlı Yenimahalle Tayyareci Fethi Sokak’ta yürütülen kanalizasyon çalışmalarında beton bloklar kepçeyle kuyuya indirilmek istendi. Bu sırada kuyuda bulunan işçi Veysel Pala’nın üzerine, kepçe ile indirilen beton bloktan kopan parça düştü.
Bacağına beton parçası saplanan işçi, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı Pala, sev edildiği hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.
Gözaltına alınan kepçe operatörü Murat A. ile şantiye şefi Sedat K. emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi.
İki şüpheli, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.