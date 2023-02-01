Bademcik ameliyatı oldu, hayatını kaybetti

Mersin'de özel bir hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı olan Muammer Aydoğdu (55), taburcu olduktan 17 gün sonra hayatını kaybetti.

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Almanya’da yaşayan 2 çocuk babası inşaat sektöründe çalışan Muammer Aydoğdu, geçen yıl aralık ayında Mersin’de yaşayan kardeşlerinin yanına tatile geldi.

Aydoğdu, nefes darlığı yaşadığı için 24 Aralıkta özel bir hastaneye gitti. Burada bulunan kulak burun boğaz doktoru C.B. ile görüşen Aydoğdu için, yapılan muayene sonrasında geniz eti ve bademcik ameliyatı yapılmasına karar verildi. 26 Aralık’ta ameliyatları gerçekleştirilen Aydoğdu, 2 gün hastanede kaldıktan sonra taburcu edildi.

BOĞAZINDA KANAMALAR OLDU

Kardeşinin evinde kalan Aydoğdu’nun bir süre sonra boğazında kanamaları oldu ve yeniden ameliyat olduğu doktora başvurarak 5 gün daha hastanede yattı.

Tedavinin ardından tekrar taburcu edilen Aydoğdu’nun 12 Ocak günü kanaması tekrarlayınca ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yakınlarının araması üzerine durumu öğrenen doktor C.B., özel aracıyla hastaneye giderek müdahalenin kendi hastanelerinde yapılması için aileyi ikna etti.

Aydoğdu’yu çalıştığı özel hastaneye getirerek müdahalede bulunan doktor C.B. iddiaya göre bir süre sonra aileye hastanın yaşamını yitirdiğini söyledi. Doktorun yaptığı bademcik ve geniz eti ameliyatında ihmali olduğunu ileri süren aile ise doktor C.B.’den ve özel hastaneden şikayetçi oldu.

“BİRKAÇ SAAT GEÇMEDEN HAYATINI KAYBETTİ”

Yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulunan kız kardeşi Songül Yıldırım, “Kardeşime nefes alma şikayetiyle gittiği hastanede bademcik ve geniz eti ameliyatı yapıldı. Bir süre sonra kanamaları oldu ve hastanede lazerle yakılarak durduruldu. Taburcu olduktan 5 gün sonra kanaması olunca ambulans çağırdık. Bu arada doktoruyla da konuştuk. Ambulans kardeşimi Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne götürüldü. Doktor da hemen arkamızdan sivil aracıyla geldi. Bizi ikna ederek kardeşimi kendi sivil aracıyla çalıştığı özel hastaneye götürdü. Aradan birkaç saat geçmeden, bize kardeşimin yaşamını yitirdiği söyledi” dedi.

“YÜRÜYEREK GİRDİĞİ HASTANEDEN ÖLÜSÜNÜ VERDİLER”

Kardeşinin yürüyerek girdiği hastanede yaşamını yitirdiğini savunan Songül Yıldırım, “Hastaneye girerken bilinci yerindeydi, konuşuyordu. Zaten üniversite hastanesinde ayağa kalktı. Böyle olunca kendi aracıyla özel hastaneye götürdü. Kardeşim üniversite hastanesinde kalsaydı kesinlikle kurtulacaktı. Kardeşim ihmal yüzünden yaşamını yitirdi. Doktordan da hastaneden de şikayetçiyiz. Bizim canımız yandı başkalarının canı yanmasın diye konuştu.

Aydoğdu’nun yeğeni Haydar Yıldırım da doktor ve hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduklarını, olayın peşini bırakmayacaklarını söyledi.

İNCELEME BAŞLATILDI

İl Sağlık Müdürlüğünce şikayetin incelenmesi için Akdeniz İlçe Sağlık Müdürlüğünden bir uzman hekimin görevlendirildiği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. (DHA)

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