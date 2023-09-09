Bağcılar’da bir polis, kaçan şüpheliyi ayağından vurdu
İstanbul Bağcılar'da hırsızlık şüphelisi iki kişi, polis ekiplerinin 'Dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Motosikletle polis aracına çarpan şüpheliler, yaya olarak kaçmaya devam ederken bir polis tarafından ayağından vuruldu.
İstanbul Bağcılar Ordu Caddesi’nde bugün saat 02.55 sıralarında polis ekipleriyle hırsızlık şüphelileri arasında kovalamaca meydana geldi.
Yüzlerini kapüşonla kapatan iki şüpheli, plakasız motosikletle seyir halindeyken polis ekiplerini görünce kaçmaya başladı. Polis ekipleri, motosikletli şüphelilerin peşine düştü.
Polis ekiplerinin ‘Dur’ ihtarına uymayan şüpheliler, motosikletle polis aracına çarparak yola savruldu. Daha sonra şüpheliler yaya olarak kaçmaya devam etti.
ELİNİ, BELİNDEKİ SİLAHA YÖNELTİNCE AYAĞINDAN VURULDU
Mahmutbey Mezarlığı istikametine doğru kaçmaya devam eden şüphelilerden 21 yaşındaki N.Ç., elini belindeki silaha yönelttiği sırada, polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.
21 yaşındaki N.Ç.’nin poliste 56 suç kaydının bulunduğu tespit edildi. Diğer şüphelinin ise 22 yaşındaki F.H. olduğu, benzer suçlardan kaydı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, tedavi için hastaneye götürüldü. Plakasız motosikletin şasi numarası sorgulamasında, Bağcılar’dan düz kontak yapılarak çalındığı tespit edildi. Motosiklet yediemin otoparkına çekildi. Şüphelilerin polis merkezindeki işlemleri sürüyor. (DHA)