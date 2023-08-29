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Bağcılar’da geri dönüşüm tesisinde yangın

İstanbul Bağcılar'da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yayınlanma: 18:18 - 29 Ağustos 2023 Güncellenme:
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