Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezmişti, hakimden mankene ilginç ceza!

İstanbul'da ip mayoyla gezen ve gözaltına alınan manken Melisa Aydınalp hakkındaki karar belli oldu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Manken Melisa Aydınalp’in Kadıköy, Bağdat Caddesi’nde ip mayoyla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Olay sonrasında harekete geçen Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Melisa Aydınalp’in gözaltına alınarak adliyeye sevk edilmesine karar verdi.

YURT DIŞINI ÇIKIŞ YASAĞI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen Melisa Aydınalp savcılıkta ifade verdi. Savcılık ifadesinin ardından sevk edildiği Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği yurtdışı çıkış yasağı ve imza atma şeklinde adli kontrol hükmü uygulanmasına karar verdi.

HAFTADA İKİ GÜN KÜTÜPHANEYE GİDECEK

Hakim, Melisa Aydınalp’in Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün belirleyeceği bir kütüphaneye, haftanın en az iki günü müracaat ederek “ahlak ve toplumsal değerler” ile ilgili kitaplar okumak ve okuduğu kitaplara ilişkin kütüphane tarafından tanzim edilecek takip çizelgesini soruşturma dosyasına sunmak yükümlülüğüne tabi tutulmasına hükmetti. (DHA)

İlginizi Çekebilir Belediye başkanından alkol yasağı tepkisi: Burası Kadıköy...