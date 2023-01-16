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Bağırsakları dışarıda olduğu halde uyuşturucu satarken yakalandı

Bursa'da polisin, yürüyüşünden şüphelenerek durdurduğu Erkan Lekesizgöz'ün çantasından metamfetamin ve uyuşturucu hap çıktı. Şüphelinin 8 ay önce silahlı saldırıya uğradığı ve bağırsaklarının dışarıda olduğu halde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edildi.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 10:09 - 16 Ocak 2023 Güncellenme:
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Bağırsakları dışarıda olduğu halde uyuşturucu satarken yakalandı

Bursa’nın Mudanya ilçesinde limanda uygulama yapan narkotik ekipleri, deniz otobüsünden inen yolcunun yürüyüşünden şüphelendi. Erkan Lekesizgöz olduğu belirlenen şüphelinin üstünde ve sırt çantasında 86.43 gram metamfetamin, uyuşturucu hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan dört ayrı suç kaydı olduğu tespit edilen 41 yaşındaki Erkan Lekesizgöz gözaltına alındı.

BAYGINLIK GEÇİRDİ

Geçen yıl Mayıs ayında Gemlik’te silahla vurulan uyuşturucu satıcısının vücudunda 15 kurşun yarası olduğu, böbreklerinin ve bağırsaklarının zarar gördüğü, bağırsaklarının dışarıda olduğu ve halen açık yarasının bulunduğu belirlendi.

Yarası nedeniyle ayakta durmakta güçlük çeken ve baygınlık geçiren ErkanLekesizgöz, Mudanya Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. (DHA)

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