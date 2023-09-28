Bağış mı yoksa haraç mı? Taksiciler AKP’li belediyeyi mahkemeye verdi

AKP’li Elazığ Belediyesi'nin, yeni yapılan AVM önünde park talebinde bulunan taksicilerden ‘canı gönülden bağış’ adı altında 100 bin lira para istediği ileri sürüldü. Belediyenin para talep etmesine tepki gösteren taksiciler belediyeyi mahkemeye verdi...

Evren DEMİRDAŞ

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Elazığ’da, Emniyet Taksi durağı sahibi Gökhan Ebiloğlu, kent merkezindeki Sürsürü Mahallesi’nde hizmete açılan alışveriş merkezi önünde taksi durağı talebinde bulundu.

AKP'li Elazığ ise Belediyesi bağış adı altında taksi durağından 100 bin lira para talep etti. Belediye’nin bu talebi sonrasında, taksiciler Elazığ İdare Mahkemesi’ne başvurarak Elazığ Belediyesi'nden şikayetçi oldu.

“ARAÇ BAŞI 100 BİN LİRADAN 50 BİN LİRAYA DÜŞTÜLER”

Alışveriş merkezinin duraklarının karşısında olmasına rağmen belediyenin alışveriş merkezi önünde beklemek için kendilerinden bağış adı altında 100 bin lira para talep edilmesine anlam veremediğini belirten Gökhan Ebiloğlu, yaşananları şu sözlerle aktardı:

“1999 yılından bu yana taksicilik yapıyorum. Elysium Alışveriş Merkezi bizim taksi durağımızın karşısında yapıldı. Biz de hem Taksiciler Odası Başkanlığı’na hem de Elazığ Belediyesi’ne dilekçe yazarak Elysium Alışveriş Merkezi'nde durmak istediğimizi belirttik.

TAKSİ BAŞINA 50 BİN

Seçimlerden dolayı bize ‘bekleyin’ dediler ve talebimizi askıya aldılar. Seçimlerden sonra yine alışveriş merkezi önünde taksimiz bekletmek için belediyeye yazı yazdık. Ancak belediye ‘canı gönülden bağış' adı altında bizden 100 bin lira para vermemizi istedi.

Bölgemizde birçok taksi durağına ait taksiler farklı yerlerde beklemelerine rağmen belediye tarafından bu taksi duraklarından para talep edilmedi. Alışveriş Merkezi bizim taksi durağımızın karşısına yapıldı ancak bizim talebimize karşılık 100 bin lira isteniyor biz bu hizmeti ücretsiz bir şekilde yapmak istiyoruz.

Belediye bize bu konuda birçok kez ihbarname gönderdiler. Konuyla ilgili şoförler odasına gitti bizden 100 bin lira istendi, sonrasında tekrar belediyeye gittiğimizde bizden 50 bin lira talep edildi.

Devlet bizim babamız, devletin bize bakması gerekirken bizim devlete para yatırmamız anlamsız geldi. Bu durumla ilgili hukuk yoluna gittik ve şu anda mahkeme sürecindeyiz. Alışveriş merkezi önünde beklemek bizim en doğal hakkımız çünkü bizim karşımızda olan bir yer. Bazı arkadaşlarımız bu bağışları yatırmışlar ama biz böyle bağış istemiyoruz.

Bağış dediğin insanın içinden gelmeli. Belediyenin bu parayı bizden neden istediklerini bilmiyoruz. İki arabamız Elysium önüne gidecek orada iki arabalık bize yer gösteriyorlar. Bunun içinde araç başı 50 bin lira para isteniyor.

Daha önceden tek arabadan 100 bin lira isteniyordu sonrasında ise iki araba için 100 bin lira istediler. Bizim burada 10 tane araç var 500 bin lira para yapar. Belediyenin bizim paramıza ihtiyacı yok, biz neden bu parayı verelim?

Burada otobüsle aynı yolcuyu beklerdik otobüsleri Çevreyoluna verdiler otobüs yolcumuz bitti. Emniyet Müdürlüğü’nü taşıdılar oradaki yolcumuz bitti. Şu an zaten bizim büyük bir kazancımız yok”

“BAĞIŞ ADI ALTINDA BİZDEN CANI GÖNÜLDEN HARAÇ ALIYORLAR”

Taksi durağı çalışanlarından Turgut Han Ebiloğlu ise, şunları dile getirdi:

“Belediyemiz ve cemiyetimiz yeni durak adlı çalışma yaparak çarşıda iç içe olan durakları şehir batıya doğru geliştiği ve taksi durakları sayısı az olduğu için belli bir ücret karşılığında durakları bu bölgeye vermek istedi.

Bu çalışmada herkesin plakasına belli bir ücret istendi. O ücretler bağış adı altında ‘canı gönülden bağış' yazdırıldı. Burada gönderilen duraklar arasında 500-600 metre mesafe var. Durağımızın karşısında alışveriş merkezi açıldı 100-150 metre aramızda mesafe var. Alışveriş merkezinde durmamız için araç başı 100 bin lira istendi.

İtiraz ettiğimiz de ise fiyatları 50 bin liraya indirdiler. Birçok taksici meslektaşımız ücretsiz olarak başka yerlere gönderilmesine rağmen bizim taksi durağımız yerinde sabit olmasına rağmen iki arabalık park yerine 100 bin lira para isteniyor.

Zaten geçim sıkıntısındayız birde kendi plakamızdan para almak istiyorlar ne yapacağımızı şaşırdım. Bağış adı altından bizden canı gönülden haraç alıyorlar. Ödenen en cüzi miktar 25, en yüksek miktar ise 100 bin lira o da bizden istendi”

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