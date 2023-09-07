Bağlama içine uyuşturucu sakladı
Konya’da polis, rutin kontrol sırasında bir araçta arama yaparken binlerce uyuşturucu hap buldu. Bağlama çantası içerisine saklanan uyuşturucu hapların bulunmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Konya’da polis, rutin yol kontrolünde durdurduğu otomobilde, bağlamanın içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi. Şüpheli Oktay Altın tutuklandı.
Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, rutin yol kontrol denetimi sırasında Oktay Altın’ın kullandığı otomobili durdurdu. Altın’ın, davranışlarından şüphelenen ekipler, eğitimli köpekle yaptıkları aramada bağlamanın içinde 2 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan Altın, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece “uyuşturucu ticareti yapmak, nakletmek ve kullanmak” suçlarından tutuklandı. (DHA)