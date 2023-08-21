Bahçede yaktığı ateşin içine düşüp öldü
Adıyaman'da bahçedeki kuru otları yaktıktan sonra merdivenden alevlerin içerisine düşen İsmail Oruçtutan hayatını kaybetti.
Olay, öğle saatlerinde Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana geldi. 87 yaşındaki İsmail Oruçtutan, temizlik için evinin bahçesindeki kuru otları toplayıp ateşe verdi.
Oruçtutan, merdivenden çıkarken dengesini kaybedip, alevlerin içine düştü. Durumu fark eden bir yakınının ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, İsmail Oruçtutan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. (DHA)