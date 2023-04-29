Bahçeli: AYM Başkanı haddini, hududunu aştı

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kütahya'da vatandaşlara hitap etti. Konuşmasında, Anayasa Mahkemesi’nin 61’inci kuruluş yıldönümündeki konuşmaları nedeniyle Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan'ı eleştiren Bahçeli, "Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz, Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz" dedi.

Kemal ATLAN

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ’14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende’ temalı açık hava toplantısı kapsamında Kütahya’da düzenlenen mitinge katıldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kütahya’da yaptığı konuşmada, Anayasa Mahkemesi’nin 61. kuruluş yıl dönümünde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan’ın, ‘Öncelikle toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız’ sözlerine tepki gösterdi.

Mahkeme Başkanı'nın yaptığı konuşmanın nesnel ve bilimsel gerçeklerle birlikte millet varlığına ağır bir saldırı olarak nitelendiren Bahçeli, “Bu şahsın ağzından bir ok gibi fırlayan çok tehlikeli sözlerin tamir ve tevil imkanı da bize göre çok zordur. ‘Toplumsal düzeyde bizim gibi olmayanlarla, bizden farklı düşünen ve yaşayanlarla sağlıklı bir ilişki kurmak durumundayız’ diyen Anayasa Mahkemesi neyi kast etmektir? ‘Öteki olarak gördüklerimizin ontolojik varlığını kabul etmedikçe bu sağlıklı ilişkiyi kurma imkânı da yoktur’ diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın varmak istediği yer neresidir? ‘Kendimize hak gördüğümüzü ötekine de hak görerek, adaleti ve özgürlüğü sadece kendimiz için değil başkaları için de isteyerek, farklılıklarımızla bir arada yaşamanın iklimini hep birlikte oluşturmak zorundayız’ diyen Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın dilinin altında eveleyip gevelediği asıl düşüncesi, asıl maksadı nelerden ibarettir?” diye sordu.

“HADDİNİ VE HUDUDUNU AŞTIĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Anayasa Mahkemesi Başkanı’nın “zillet ittifakının” yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı kolu olduğunu ifade eden MHP lideri Bahçeli şunları söyledi:

* ‘Demokratik Cumhuriyet'in geleceği hukuksal ve siyasal düzlemde kuvvetler ayrılığı ilkesinin ve bu kapsamda yargı bağımsızlığının tam manasıyla hayata geçirilmesine bağlıdır’ açıklamasıyla da PKK'dan HDP ve CHP'ye kadar zillet ve ihanet cephesine selam verdiğini uzaktan bakınca anlamayacak kadar saf mı duruyoruz? Demokratik Cumhuriyet kavramını kullananların kim olduğunu biliyor ve bu odakları tanıyoruz.

* Kafası zehirlenmiş Anayasa Mahkemesi Başkanı'na hatırlatırım ki; Türkiye'de kuvvetler ayrımı netleşmiş, aralarındaki sınır çizgileri kalınlaştırılmıştır. Dahası yargı bağımsızlığının yanı sıra tarafsızlığı da anayasal hüviyet kazanmıştır. Anayasa Mahkemesi Başkanı yargısal aktivizmden sızlansa da, bunu kendi yapmaktadır. Anayasa Mahkemesi Başkanı zillet ittifakının yüksek yargıya yuvalanmış hastalıklı koludur. Bunu reddediyoruz, Anayasa Mahkemesi Başkanı'nın haddini ve hududunu çok açık şekilde aştığını düşünüyoruz.

* Mahkeme Başkanı objektifliğini ve tarafsızlığını kaybetmiş, Türkiye'nin yeni yönetim sistemiyle milli birlik ve kardeşliğine cephe almıştır. Kapatılma davası yılan hikayesine dönen HDP'ye hazine yardımının yapılmasını sağlayarak, milletimizin ödediği vergilerin Kandil'e gönderilmesine vize vermiştir. Bu rezalettir. Bu ihanettir. Bu aynı zamanda cinayettir.

* Eninde sonunda muhatapları Türk milletine hesap verecektir. Bunda kaçış yoktur, kurtuluş yoktur. Anayasa Mahkemesi'nin yeniden yapılandırılmasını gerekli görüyoruz. Bu kapsamda Mahkeme'nin statüsü, kuruluş ve yargılama esasları ile üye yapısının köklü bir reforma tabi tutulmasını hedefliyoruz.

“HDP’NiN KAPATILMASI DEMOKRASİ ONURU, HUKUK NAMUSUDUR”

Anayasa Mahkemesi’nin yeniden yeniden reforma tutulmasını tüm vatandaşlarla birlikte yapacaklarını belirten Bahçeli, “Teröre yardım ve yataklık suçu somut delillerle belgelendirilen HDP'nin devam edegelen kapatma davasını sekteye uğratan Anayasa Mahkemesi Başkanı ve malum üyeleri şehitlerimizin kemiklerini sızlatmaktadır. Terörle mücadelede muazzam fedakarlıklar sergileyen kahramanlarımızın hakkı yenmekte, hukuku çiğnenmektedir. Bölücülüğün odağı HDP'nin kapatılması demokrasi onuru, hukuk namusudur. Bu ihanet yuvasının kapatılmasını aylardır sürüncemede bırakanları Türk milleti vakti saati geldiğinde mutlaka kapatacaktır” diye konuştu.

“GÜÇ BELA BİR CUMHURBAŞKANI ÇIKARDILAR”

Konuşmasında Millet İttifakı ve Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da eleştiren MHP lideri Bahçeli şöyle konuştu:

* Kılıçdaroğlu milletten umudunu kesmiştir. Sandıktan beklentisi kalmamıştır. Çıkar gruplarıyla emel birliği içindedir. Teröristlerle hedef birliği halindedir. Ali Dibocular CHP'nin milletvekili adayıdır. Zillet ittifakı, bir masa etrafında 12 ay 21 günde yaptıkları 13 toplantının sonunda güç bela bir Cumhurbaşkanı adayı çıkardılar.

* Ancak 6 Şubat 2023 Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerin üzerinden 2 ay 23 gün geçmesine rağmen devlet ve milletiyle güç birliği yaparak felaketin derin izleri silindi, yaralar sarıldı, güvenli konutların temelleri atılıp yeni bir hayatın; yeni yüzyılda, yeni Türkiye çatısı altında müjdesi verildi.

* Onlar bir adayı 385 günde kavga ve gerilim nöbetlerine gire çıka buldular, Cumhur İttifakı ise Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin sınırları içinde son bir asrın en büyük doğal afetine karşı mucizelere imza attı. Kılıçdaroğlu'na devlet emaneti yapılamaz. Çünkü ehil değildir, emin değildir, erdemli değildir, hiçbir başarı hikayesi de yoktur.

* Allah muhafaza, sorumluluk alsa, sayısı her gün değişen sözde Cumhurbaşkanı yardımcılarıyla Türkiye'yi iki günde batırırlar, onun bunun eline avucuna düşürürler. Nitekim Kılıçdaroğlu'nda hayır yoktur. CHP'de, İYİ Parti'de gelecek yoktur.

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