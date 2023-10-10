Bahçeli: İki devletli çözüm olmadan barış hayaldir

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan MHP lideri Bahçeli, Filistin İsrail çatışması için "Kaçınılmaz bir ihtiyaç olan iki devletli çözüm olmadan silahların susması tam bir hayaldir." dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında dünya ve Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Filistin ile İsrail arasında 7 Ekim’de başlayan ve şiddetini giderek arttıran çatışmalara değinen MHP lideri Bahçeli iki devletli bir çözüm olmadan barışın sağlanamayacağını dile getirdi.

“TÜRK İSLAM MEDENİYETİNİN GÖNÜLM YARASIDIR”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* Bir zamanlar hakimiyetimiz altında barış ve huzurla yönetilen coğrafyalar bugün zulüm altındadır. Türk İslam medeniyetinin gönlü yaslıdır. Masum yüreklere taş gibi oturmuştur. Nerede insan ve inanç hakları ağır ihlallere uğradıysa orada şiddet vardır, baskı vardır, çatışma vardır.

* Filistin tam bir asırdır felaketlerin pençesindedir. Adil ve kalıcı bir barış zeminini sağlayacak kararlılık gösterilmediği sürece İsrail-Filistin sorununda bir arpa boyu yol alınamayacaktır. Sivil can kayıplarının haklı bir bahanesi olamaz. Savunmasız insanların hedef alınması felakettir.

* Şiddetlenen kanlı hesaplaşma taraflar arasında bir savaşa dönüşmüştür. Üzüntümüz yüzlerce sivil ile masum insanın ölmesi ve binlerce insanın yaralanmasıdır. Sivil can kayıplarının haklı ve geçerli bir bahanesi olamaz.

“İKİ DEVLETLİ ÇÖZÜM OLMADAN SİLAHLAR SUSMAZ”

* Filistin sorunu içinden çıkılması bir girdaba sürüklenmiştir. Kaçınılmaz bir ihtiyaç olan iki devletli çözüm olmadan silahların susması tam bir hayaldir.

* İsrail yıllarca Filistinli kardeşlerimize insafsızca saldırmış, insanlık suçları işlenmiştir. Uluslararası hukuk çiğnenmiş, BM kararları yok sayılmıştır. BM acilen devreye girmeli, uluslararası toplum duyarlı hareket etmelidir.

* Diplomasi için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın attığı adımlar desteklenmelidir. BM devreye girmeli. Daha fazla can kaybı yaşanmaması için uluslararası toplum üzerine düşeni yapmalı. Ateşkes derhal tesis edilmeli.

“TÜRKİYE’YE SALDIRMANIN ÖDENECEK BİR BEDELİ VARDIR”

* Terörizmin hiçbir türevi makul ve meşru değildir. Terör örgütleri arasında taraf tutmak farklı ülkelerin üstüne salmak bir terör yöntemidir. Terörizm tüm insanlığa doğrultulmuş kanlı ve kalleş bir silahtır. Teslim olmayacağız boyun eğmeyeceğiz. Sınır ötesine düzenlenen operasyonların da arkasındayız.

* Bölücü terör örgütü PKK’nın 1 Ekim Ankara saldırısından sonra sınır ötesine düzenlenen operasyonların arkasındayız. Türkiye’ye saldırmanın ödenecek bir bedeli vardır. Türk milletinin huzurunu bozma emelinin mutlaka ağır sonuçları olacaktır.

* Bölücü terör örgütü için emniyetli bir alan kalmamıştır. Vakit terörün kökünü kaynağında kurutma vaktidir. Cani terör örgütünün beli kırılmıştır. Son terörist etkisiz hale getirilene kadar durmayacağız.

“ABD’NİN SURİYE’NİN KUZEYİNDE NE İŞİ VAR”

* SİHA’mız ABD’nin askeri varlığı tarafından düşürülmüştür. Gayrı hukuki bu müdahaleyi yanlış buluyor ve kınıyorum. ABD Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre SİHA’mız meşru müdafaa amacıyla düşürülmüş.

* ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde ne işi vardır? Petrol kuyularının etrafında teröristleri nöbete dikerek varmak istedği yer neresidir? ABD’nin yaptığı meşru müdafaadır da Türkiye’nin yaptığı nedir? ABD, PKK/YPG siperinden SİHA’mıza resmen ateş açmıştır.

* ABD, PKK/YPG ile aynı deliktedir. Çuval hadisesini de asla unutmuş ve unutacak değiliz. Ayağımızın altında dolaşmasınlar başka bir şey istemeyiz. Terörle ittifak kuranları tarih yargılayacaktır.

“CHP TARİHİ BİR İMTİHANLA KARŞI KARŞIYADIR”

* Irak ve Suriye tezkeresine evet diyeceğiz. CHP tarihi bir imtihanla karşı karşıyadır. Kılıçdaroğlu, terörden rahatsızsa hodri meydan diyorum çıksınlar nerede durduklarını açıklasınlar.

* Şehit ile cani melanet ile millet arasında seçim yapmakta tercih zorluğu çekenler tezkereye itiraza hazırlananlar Türkiye’nin karşı cephesidir.

* Kılıçdaroğlu’nun görüşülecek tezkereye hayır demesi halinde milletvekili arkadaşlarıyla beraber bayrağa vatana ve şehitlere alenen ihanet edeceklerini akıllarından çıkarmamaları tavsiyemdir.