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Bahçeli partileri karıştırdı: MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti…

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, HDP’yi hedef aldığı konuşmasında yanlışlıkla 'MHP' dedi. Bahçeli, “MHP’nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu’yla aynı çizgidedir” ifadelerini kullandı.

Batuhan SERİM
Yayınlanma: 22:43 - 25 Nisan 2023 Güncellenme:
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MHP lideri Devlet Bahçeli, partisi tarafından Niğde'de düzenlenen ’14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende’ temalı açık hava toplantısına katıldı.

Buradaki konuşmasında sık sık muhalefeti eleştiren Bahçeli, “HDP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir” yerine, “MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir” ifadelerini kullandı.

İşte Bahçeli'nin o sözleri:

* “CHP ile İYİ Parti Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kaldıracaklarını vadeden köksüz ve kimliksiz çıyanlarla el eledir, kol koladır, yanak yanağadır.

* MHP'nin yedek lastiği Yeşil Sol Parti Kılıçdaroğlu'yla aynı çizgidedir.”

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