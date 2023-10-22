Bahçeli ve Davutoğlu bir araya geliyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdıkları açıklandı.

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından dün yaptığı açıklamada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Gazze ve Filistinliler için yaptığı, Türkiye’nin süratle devreye girmesi gerektiği çağrısına destek verdi.

“TAKDİRLE KARŞILIYORUM”

Davutoğlu, “Günlerdir algı yönetimi ve provokatif çıkışlar ile Gazze’de yaşanan katliamı perdelemeye çalışanlara rağmen, bu insanlık suçuna ‘dur’ demek adına atılan her adımı ve yapılan her çağrıyı desteklediğimiz gibi Sayın Devlet Bahçeli’nin Gazze ve Filistinli kardeşlerimiz için dile getirdiği ifadeleri de takdirle karşılıyor, destekliyorum” açıklamasında bulundu.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞECEKLER

Gelecek Partisi’nden yapılan açıklamaya göre; MHP lideri Bahçeli, bugün Davutoğlu’nu telefonla arayarak yaptığı açıklamaya verdiği destekten ötürü teşekkür etti.

Davutoğlu, tüm Gazzeliler adına Filistin konusundaki hassasiyetlerinden dolayı Bahçeli’ye teşekkürlerini iletti. Bahçeli ve Davutoğlu, Gazze konusunu ele almak üzere yüz yüze görüşme yapmayı kararlaştırdı. (DHA)

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