Bahçeli yılın fotoğraflarını seçti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında yıl boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek “haber”, “çevre ve yaşam” ile “spor” kategorilerindeki fotoğrafları oyladı.

MHP Genel Başkanı, “haber” kategorisinde Özkan Bilgin’in “Görev tamam” adlı Van’da terörle mücadele sonrasında güvenliğin sağlandığı Tendürek Dağı’nın zirvesine Türk bayrağının dikildiğini gösteren fotoğrafa oy vererek “Teröre son veren Mehmetçiğe selamlar.” dedi.

“Çevre ve yaşam” kategorisinde Mahmut Serdar Alakuş’un “Sen aydınlatırsın geceyi” isimli 1915 Çanakkale Köprüsü üzerinde yükselen ayın fotoğrafını oylayan Bahçeli, “(Çanakkale geçilmez) diyorduk, şimdi de insanlığın hizmetinde.” ifadesini kullandı.

Bahçeli, “spor” kategorisinde Cüneyt Çelik’in “beygir gücü” adlı otomobil sporlarında 2021’de şampiyonluk kazanan pilotların, buzla kaplı Çıldır Gölü üzerinde atlı kızakla yarış yaptığını gösteren fotoğrafı seçti.

Bahçeli, oylamanın ardından yaptığı değerlendirmede, fotoğrafları çok beğendiğini belirterek “Çok güzel, arkadaşlara teşekkür ediyorum, hepsini tebrik ediyorum. Anadolu Ajansı çalışanlarının, dünyayı ve Türkiye’yi okurken yakaladıkları en önemli unsurların takdimi, insanlığa büyük bir hizmet olarak görülüyor.” ifadelerini kullandı.

Bu arada MHP Genel Başkanı Bahçeli, Afganistan’ın Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde, himayesinde faaliyetlerini sürdüren öksüz ve yetim Türkmen çocukların kaldığı Andhoy Türkmenevi Talebe Yurdu ile ilgili fotoğraf albümünü gösterdi. (AA)