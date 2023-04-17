Bahçeli’den çok konuşulacak bir matematik işlemi daha

MHP lideri Bahçeli'den çok konuşulacak yeni bir matematik işlemi daha geldi. Bu yılki Kadir Gecesi tarihi ile İstanbul'un toplam milletvekilleri sayısından 17 sayısına ulaşan Bahçeli, "Bu tesadüf müdür?" diye sordu.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Daha önce yaptığı 40.yıl hesabıyla uzun süre gündemde kalan MHP lideri Bahçeli’den yeni bir hesaplama daha geldi.

Bahçeli, partisinin İstanbul’daki iftar programına konuştu.

BU KEZ 17 SAYISINI BULDU

‘Ben biraz da hesap adamıyım’ diyen Bahçeli, Bu yılki Kadir gecesi tarihi ile İstanbul milletvekili sayısından yeni bir işlem yaptı.

Bahçeli, “Şimdi bir saniyenizi almak istiyorum. Ben biraz da hesap adamıyım. 3 bölge var İstanbul’da. Toplam milletvekili sayısı 98. 9+8: 17. Bugün 17 Mayıs ise hepinizin bildiği gibi Kadir Gecesi. Bu tesadüf müdür?” ifadelerini kullandı.

“KILIÇDAROĞLU NEYİN CİDDİYETİNDEN BAHSETMEKTEDİR?”

Bahçeli, konuşmasında CHP lideri ve Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu da hedef aldı.

Kılıçdaroğlu’nun Bulgaristan'da yaptığı videolu açıklamada söylediği, “Bay Kemal'le devlet yine devlet olacak. Parti de parti. Devlet ciddi olacak. Olması gerektiği gibi.” ifadelerine tepki gösteren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

*Türkiye Cumhuriyeti devlet gibi devlettir. Devlet başta, kuzgun leştedir. Kılıçdaroğlu'nun sancısı da bundandır. Devlet yine devlet gibi olacak demek Türkiye'ye Fransız kalmış bir siyasetçinin hezeyanıdır.

Türk devleti hükümrandır, egemenlik haklarıyla, ülkesi ve milletiyle dünya genelinde parmakla gösterilen bir mertebeye çıkmıştır. Kılıçdaroğlu neyin ciddiyetinden bahsetmektedir? Ciddiyetsiz olan kumar masasıdır. Ciddiyetsiz olan birbirine pusu kuranlardır.

*Ciddiyetsiz olan cibilliyet yoksunlarıdır. Ciddiyetsiz olan Türkiye'yi ameliyat masasına yatırmak isteyen teslimiyetçi zevattır. Ciddiyetsiz olan devleti ayağa düşürmek için mekik dokuyup mesai harcayan bizatihi Kılıçdaroğlu'nun kendisi ve ortağı olduğu diğer zillet partileridir.

*Devleti yıkmayı, milleti bölmeyi, vatanı parçalamayı hedeflemiş bölücü, yıkıcı, suç ve cinayet örgütleriyle yol yürümenin, aynı karanlık çukurda buluşmanın neresi ciddiyet, neresi hamiyettir?

“DURUŞUMUZ, KORKU TANIMAYAN BİR DURUŞTUR”

Bahçeli, “Bizim siyasetimiz, korkaklara karşı cesurların direncidir. Duruşumuz, hainlere, eli kanlı teröristlere, zillete düşenlere, iç ve dış işgal cephesine karşı korku tanımayan bir duruştur. Mücadelemiz, en samimi ve saf duygularla mukaddesatımıza sahip çıkanların irfanlı ve inançlı mücadele kararlılığıdır.” dedi.

“ÖNCE BİZİM CESETLERİMİZİ ÇİĞNEMEK MECBURİYETİNDEDİR”

Kılıçdaroğlu'nun seçim kampanyası için hazırlanan “Sana Söz Yine Baharlar Gelecek” isimli reklam filmine de tepki gösteren Bahçeli, “Kılıçdaroğlu ve siyasi muhiti hep bir ağızdan; ‘Sana söz yine baharlar gelecek' diyorlar. Bilmiyorlar ki, bahar zaten geldi. Yaz aylarına da çok az kaldı. İma ve işaret ettikleri şayet bir nevi Arap Baharı ise buna niyet edenleri, aklından geçirenleri, sandıkta bulamadıklarını sokakta aramak için hazırlık içinde olanları Türklüğün en büyük kentinden açıklıkla uyarıyorum. Baharımızı kışa dönüştürmek isteyenler önce bizim cesetlerimizi çiğnemek mecburiyetindedir.” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Bahçeli: Liderimiz Erdoğan'dır

İlginizi Çekebilir Bahçeli, Avrupa Türk Konfederasyonu'nun iftarına katıldı