Bahçeli’den HÜDA-PAR açıklaması: Sadettin Tantan konuşsun

MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'na katılan ve Hizbullah'la olan ilişkisi nedeniyle tepki gören HÜDA-PAR'a sahip çıktı. "İkna edici bir bağ tesadüf edilmemiştir" diyen Bahçeli, topu dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a attı.

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Hüda-Par’ın Cumhur İttifakı’na katılması sonrası tepkiler sürerken, ittifakın en büyük ikinci ortağı MHP’nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı bir açıklama yaptı. Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

– Son günlerde Hür Dava Partisi ekseninde temerküz ve tezahür eden sanal tartışmalar, maksatlı polemikler, Milliyetçi Hareket Partisi'ni hedef alan asılsız ve ahlaksız isnatlar tarafımızca dikkatle takip edilmektedir.

GERÇEKLERİ BAĞLAMINDAN KOPARMA YARIŞI

– Gazete köşelerinde, televizyon ekranlarında ve siyasi mahfillerde sabıkalı müfterilerin partimizi töhmet altında bırakmak, Cumhur İttifakı'nı yıpratmak niyetiyle gerçekleri bağlamından koparma yarışına girdikleri anlaşılmaktadır.

YALANCILAR VE SİYASİ SAPKINLAR

– Ancak bu yarışın ne sonu ne de sonucu vardır. Zillet ittifakının HDP-PKK-FETÖ'yle kurduğu kesinleşmiş hain koalisyonu örtbas etmek için Hür Dava Partisi kanalından kara kampanya imal edenler utanmasını kaybetmiş yalancılar ve siyasi sapkınlardır.

– Milliyetçi Hareket Partisi'ne haksız eleştiri oklarıyla saldıranlar, iftira atanlar, aleyhimize ileri geri konuşanlar, bilip bilmeden ahkam kesenler evvelemirde terör örgütlerinin zillet ittifakıyla kurduğu derin bağları ve sancılı ittifak yapısını izah ve ifade etmek zorundadır.

HİZBULLAH’IN NE ZAMAN ÇÖKERTİLDİĞİ MALUM

– Kaldı ki Hür Dava Partisi'nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir. Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur, bu hususta da, ara sıra vermiş olduğu beyanlarla “emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir” görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur.

– Her fırsatta konuşmayı alışkanlık haline getiren Sayın Tantan'ın bu konuda sessizliğe gömülmesi, bakanlık sorumluluğunu üstlendiği dönemde Hizbullah terör örgütüne karşı hangi operasyonel faaliyetlerin yapıldığını dürüst şekilde paylaşmaktan şu ana kadar imtina etmesi doğru değildir.

– 57'inci Hükümet döneminde, 17 Ocak 2000 tarihinde Hizbullah'a yapılan seri ve kapsamlı operasyonlarda hunhar militanlar ve örgüt lideri etkisiz hale getirilmiştir.

– Beykoz vakası sonrası, Türkiye çapında icra edilen arama, kurtarma, baskın ve yakalama süreçlerinde 200'ün üzerinde mezar Hizbullah terör örgütünün hücre evlerinde tespit edilmiştir.

– Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı alan Hür Dava Partisi'nin ise 19 Aralık 2012 tarihinde kurulduğu bilinen bir gerçektir.

– Hizbullah terör örgütüyle Hür Dava Partisi arasında berrak bir ilişkiye, bu çerçevede ikna ve tevsik edici bir bilgiye bu zamana kadar tesadüf edilmemiştir.

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