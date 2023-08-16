Bahçeli’den taziye mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, vefat eden Adanalı sanatçı Cahit Seyhanlı için taziye mesajı yayınladı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

MHP lideri Bahçeli, Twitter hesabından açıklamada bulundu. Cahit Seyhanlı’nın duayen bir isim olduğunu belirten Bahçeli, şu ifadeleri kullandı;

*Türk milletinin ruh zenginliğini yudum yudum içine çeken, muazzam sesiyle ve muazzez seciyesiyle çok geniş bir hayran kitlesine erişen duayen bir isimdi. Kaldı ki Türk müziğinin müşfik ve müstesna ses ustasıydı.

“NİCE GÖNÜLE TERCÜMAN OLDU”

*Sade hayatı ve samimi duruşuyla nice gönüle tercüman olmuştu. Adana’dan çıkıp Türkiye’ye mal olan ve yüreklere nüfuz eden saygın bir sanatkarımızdı. Merhum sanatçımızın şarkılarını her zaman takdirle dinlemiştim.

*Ne var ki bugün ebediyete irtihalini müessif bir hissiyatla öğrendim. Çukurova’nın yanık ve yüksek sesi Sayın Cahit Seyhanlı’ya Cenab-ı Allahtan rahmetler niyaz ediyor, kederli ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.

*Geride bıraktığı 84 yıllık hayatını kemali edeple yad ediyor, mekanı cennet olsun diyorum. (DHA)

İlginizi Çekebilir Disiplinsiz davranış gerekçesiyle yönetimden atılmıştı, Bahçeli yeni görev verdi

İlginizi Çekebilir Devlet Bahçeli hakkında suç duyurusu