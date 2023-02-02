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Bahçelievler’de İETT otobüsü durağa girdi: Yaralılar var

İstanbul Bahçelievler D-100 üzerinde İETT otobüsü durağa girdi. Durakta bekleyen yolculardan yaralılar olduğu belirtiliyor. Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yayınlanma: 18:49 - 02 Şubat 2023 Güncellenme:
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Bahçelievler D-100 istanbul Polis Sağlık
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