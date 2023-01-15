Bahçeli’nin ‘birleşelim’ çağrısına Davutoğlu’ndan yanıt

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Altılı Masa’ya yaptığı “Erdoğan’ın yanında birleşelim” çağrısına Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan yanıt geldi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin Tuzla İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen üye katılım töreninde gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin, Tuzla İlçe Başkanı Gökhan Özkan, çok sayıda genel başkan yardımcısı, il, ilçe yöneticileri ve gönüllülerin yanı sıra sivil toplum kuruluşu ve çeşitli siyasi parti temsilcilerinin katıldığı programda ilk sözü İlçe Başkanı Gökhan Özkan aldı.

Davutoğlu'nu Tuzla'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Özkan, konuşmasında teşkilatının üç yıldır yaptığı faaliyetlere değinerek bundan sonra da seçime yaklaşıldığı bu dönemde tempolarını artıracaklarını dile getirdi.

Ardından söz alan Gelecek Partisi İstanbul İl Başkanı İsa Mesih Şahin ise, “Gerçek anketler sahada yapılır. Gerçek anketler Sultanbeyli meydanındaydı, şimdi de Tuzla İdris Güllüce Kültür Merkezi'nde karşımızda” dedi. 500 kişinin Tuzla teşkilatına katılmasının mutluluk verici olduğunu kaydeden Şahin, bunun kendilerine yeni sorumluluklar kattığını ifade ederek, “Bu sorumluluk iktidar sorumluluğudur” dedi.

“ADIM ADIM YÜRÜDÜK”

Açılış konuşmalarının ardından kürsüye gelen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, konuşmasına “Adım adım yürüdük. Zor engelleri aştık. Medya ambargolarını, anket manipülasyonlarını yerle bir ettik” diyerek başladı.

Davutoğlu, geçtiğimiz hafta yaptığı geçiş sürecinin yol haritasına ilişkin altı liderin de sorumluluğu olacağı yönündeki açıklamasının birçok kesim tarafından çarpıtılmasına cevap verdi.

“Hep beraber saldırıya başladılar. Sanki biz saldırıdan korkacakmışız gibi. Hodri Meydan!” diyen Davutoğlu, Bahçeli'nin bugün kendisine yönelik sözlerine de “Eline verdikleri kağıdı doğru dürüst okuyamıyordu ama yine bize saldırdı ve ‘Serok Ahmet' unvanını tekrar zikretti. ‘Yörük Ahmet' olmaktan da ‘Serok Ahmet' olmaktan da gurur duyuyorum. Türkiye'yi tek bir yumruk haline getirecek olan budur” dedi.

“SİNAN ATEŞ CİNAYETİNİ UNUTTURMAK İÇİN BİZE SALDIRIYORLAR”

Bahçeli'ye “Siz bu toplumu bölüyorsunuz, biz birleştireceğiz” diye seslenen Gelecek Partisi lideri, Sinan Ateş cinayetini unutturmak için kendisini hedef aldığını belirtti.

Davutoğlu, “Ülkücülerin lideri olan Bahçeli'den hiçbir ses çıkmadı. Türkiye'de kamu düzeninden sorumlu olan, her konuda konuşan Soylu'dan bir ses çıkmadı. Cumhurbaşkanından bir ses çıkmadı. Şimdi hepsi toplanmış bize saldırıyor. Sokak eşkıyalarını başkentin ortasında bir insanın katledilmesini unutturamazsınız. Bize saldıracağınıza önce Sinan Ateş'e saldıranların hesabını sorun ya da çıkın hesap verin” diye konuştu.

“SIFIRA DÖNDÜ”

Davutoğlu, MHP liderinin geçtiğimiz gün Altılı Masa'ya atıfla yaptığı “Altı çarpı sıfır, sıfır eder” çıkışına da “El hak doğru! Bakın geçmişte ve bugün, Bahçeli'nin girdiği her koalisyon; koalisyonu bu tarafa koyun, Bahçeli'yi de çarpı sıfır diye yanına koyun, sıfıra döndü” sözleriyle yanıt verdi.

MHP'nin DSP ile koalisyon yaptığı dönemi anımsatan Davutoğlu, şöyle devam etti: “Rahmetli Ecevit'in ‘Kıbrıs Fatihi' olarak çok iyi bir siyasi kariyeri vardı. Bir hata yaptı; Sayın Bahçeli'yi koalisyon ortağı olarak yanına aldı. Ülke tarihin en büyük krizine girdi. Hiç beklemediği anda da seçime götürdü. Ortak olduğu partilerin oyunu sıfıra çarptı. Bundan sonra Bahçeli'nin adı ‘Sıfır Bahçeli'.

“BAŞKA KAPIYA”

Bahçeli'nin bugün partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı konuşmada Altılı Masa'ya yaptığı “Erdoğan'ın yanında birleşelim” çağrısına ise Davutoğlu, “Demek ki, Bahçeli'nin desteği yetmiyor, Perinçek'in desteği yetmiyor. Beşli çetenin desteği yetmiyor. Birtakım karanlık yapıların desteği yetmiyor. Ankara'da gencecik insanları öldürenlerin desteği yetmiyor. Bizden destek istiyor. Hadi başka kapıya!” şeklinde yanıt verdi.

ERDOĞAN’A VESAYET YANITI

Erdoğan'ın Altılı Masa'nın geçiş sürecine ilişkin yaptığı ‘vesayet' değerlendirmesine ilişkin Davutoğlu, şunları söyledi;

*Biz altı siyasi lider omuz omuza verdik, Erdoğan ile Bahçeli'nin oyununu bozduk. Milleti birleştirmeye çalışıyoruz. Sayın Erdoğan bundan rahatsız. O istiyor ki; bir tarafta Erdoğan – Bahçeli – Perinçek koalisyonu olsun karşısında da onları kutuplaştıran bir yapı olsun.

*Altılı Masa ile biz bu oyunu bozduk” derken, Erdoğan'ın Bahçeli'nin vesayeti altında olduğuna vurgu yaparak “İtfaiye memuruna talimat veriyorsun da bir yangını söndürmek için Sinan Ateş cinayeti için ‘şu katili bulun' diye niye talimat vermiyorsun Sayın Erdoğan?

*Çünkü başında Bahçeli vesayeti var. Korkuyor Bahçeli'den. Sana urgan atmış olan Bahçeli'yi ipin ucunu niye teslim ettin Ey Erdoğan?

Erdoğan'a Doğu Türkistan'daki Çin zulmüne sessiz kalması ve seçmeli Kürtçe dersi başlıkları üzerinden de yüklenen Davutoğlu, Perinçek'in iktidar üzerindeki vesayeti yüzünden Çin'e tepki gösteremediğini ifade etti.

Kürtçe seçmeli ders konusunda yeteri sayıda öğretmenin görevlendirilmediğine ve bu konuda oluşan mağduriyete dikkat çeken Davutoğlu, Erdoğan'ın bu konuda da Bahçeli'den çekindiğini belirtti.

Kürtçenin bu toprakların aziz ve saf dili olduğuna vurgu yapan Davutoğlu, “Biz dilleri kardeş kılmaya geliyoruz” dedi.

“ALTILI MASA OYUNLARINI BOZDU”

Altılı Masa'yı Halil İbrahim sofrası olarak nitelendiren Davutoğlu, “Türkiye'de cumhuriyet tarihinin en önemli sivil hareketidir” dedi. Masada, muhafazakâr, milliyetçi, seküler, Türk, Kürt, Sünni, Alevi her kesimden insanın temsil edildiğinin altını çizen Gelecek Partisi lideri, “Oyunları bozuldu” ifadesini kullandı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile bazı cumhurbaşkanı danışmanlarının Altılı Masa'nın geçiş süreci yol haritasıyla ilgili yaptığı ‘sivil darbe' çıkışlarına da değinen Davutoğlu, şunları kaydetti:

*Sivil darbeyi kimler yaptı biliyor musunuz? Ebabil Kuşları diye, Pelikan çetesi diye binlerce trolü toplayıp organize edenler var ya onlar yaptılar sivil darbeyi. Siyasi ahlak yasası çıkaralım dedim. Olmaz dediler.

*İstanbul betonlaştı, imar yasası çıkaralım dedim. Olmaz dediler. İmar baronlarından kaynakları kesip bütün imar rantını kamuya verelim dedim. Olmaz dediler. Akrabalar, eşler, dostlar, damatlar devlete girmesin dedim. Olmaz biz damadımızı bakan yapacağız dedi sayın Erdoğan.

*Baktılar ki kurdukları çarkı kıracağım ve milletin her bir kuruşunun hakkını koruyacağım ve bize sivil darbe yaptılar. Milletten maaş alıp siyasi liderlere sataşan o danışmanlar var ya onlar Türkiye'yi karanlığa boğanlar olarak anılacaklar.

*Karşımıza Pelikan çetesini çıkardılar. Trolleri örgütlediler. Kitaplarımızı yasakladılar. Konferanslarımızı yasakladılar. Zannettiler ki korkarım. Bilmedikleri şu: Yörük Ahmet korkmaz! Serok Ahmet Korkmaz!

KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

*Biz yanındayken ‘One Minute' diyordun. Biz ayrıldık. Yanına Bahçeli, Perinçek ve birtakım gayrı milli unsurlar geldi. ‘Ahmak olma' mektubuna boyun eğdin. Türk tarihinin en karanlık mektubudur. Çünkü üzerinde vesayet var Sayın Erdoğan.

*Yabancı bir dergi yakın zamanda ‘Erdoğan seçimi kazanacak' diye yazdı. Bir Amerikan gazetesi ‘Davutoğlu seçimi kazanacak' dese hemen yabancı odaklı derler. Peki Erdoğan'ı ‘dış güçler' niye ister biliyor musunuz?

*Çünkü, New York'ta mahkemede Reza Zarrab dosyası var. Utah mahkemesinde Sezgin Baran Korkmaz dosyası var. Türk siyasilerin malvarlıklarını Amerikan kongresine sundular. Bu vesayet altında Türkiye'yi hakkıyla temsil edemezsiniz.

*‘Ahmak olma' mektubunun altında kalırsınız. Bize vesayet dersi veremezsiniz. Çünkü biz Tarık bin Ziyad gibi yola çıktık. Gemileri yaktık, yola çıktı. Bizim arkamızda gemiler, gemicikler yok. Rabbimizin huzuruna tertemiz varmaktan başka da gayemiz, amacımız, idealimiz, ülkümüz yoktur.

KILIÇDAROĞLU’NA TEŞEKKÜR

Davutoğlu son olarak, “kriz çıkar” sözünün çarpıtılması üzerine dün katıldığı bir televizyon yayınında kendisine destek veren CHP lideri Kılıçdaroğlu'na da teşekkür etti: “Tam da böylesine bir tablo içinde, bütün oklar doğrudan bize yöneltilmişken çıkıp ‘Sayın Davutoğlu doğru söylüyor. Birlikte yöneteceğiz dediği için, masanın onuruna sahip çıktığı için teşekkür ediyorum.”

İlginizi Çekebilir Bahçeli'den seçim açıklaması ve Altılı Masa'ya çağrı: Gelin...