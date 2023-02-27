Bahçeli’ye BJK tepkisi: Bizi bir kişi anladı, o da yanlış anladı

Fenerbahçe-Konyaspor ve Beşiktaş-Antalyaspor maçlarında yaşanan hükümet protestolarının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BJK üyeliğinden istifa etmişti. Siyasiler, Bahçeli'nin kararına sosyal medya hesapları üzerinden tepki gösterdi.

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MHP lideri Devlet Bahçeli, tribünlerden yükselen ‘hükümet istifa’ sloganları sonrası Beşiktaş üyeliğinden istifa etiğini duyurmuştu. Bahçeli’nin kararına peş peşe tepkiler geldi.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

“44.374 ölüm var! 100 bin yaralı var! 173 bin yıkık ve ağır hasarlı bina var!

Çadır yok! Devlet yok! Bir tek istifa yok! Dedik. Bizi bir kişi anladı, o da yanlış anladı.”

“BEŞİKTAŞLILARI TEBRİK EDERİM”

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin ise, “Bu gece Büyük Beşiktaş camiasından ayrılarak Beşiktaşlılara büyük sevinç ve gurur yaşatan başta Devlet Bahçeli olmak üzere tüm muhteremlerin yıllık aidatlarını ben Beşiktaş'a bağışlayacağım. Milletimizin sesi olan tüm Beşiktaşlıları bir kez daha tebrik ederim” ifadesini kullandı.

DAVUTOĞLU: BAHÇELİ YİNE YANLIŞ ANLADI

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, sosyal medya hesabından “Tribünler hükümet istifa, istifa dedi. Bahçeli yine yanlış anladı, Beşiktaş üyeliğinden istifa etti” paylaşımını yaptı.

İNCE: AKP’DEN İSTİFA ET BAHÇELİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise, “Beşiktaş’tan istifa edeceğine AKP’den istifa et Bahçeli” diyerek tepki gösterdi.

BAHÇELİ'NİN ÇARŞI PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Öte yandan, MHP liderinin 2016 yılında Beşiktaş'ın taraftar grubu Çarşı'ya yönelik yaptığı paylaşım, Bahçeli'nin dün akşam attığı mesajlar ve kulüp üyeliğinin istifa kararının ardından gündem oldu.

Sosyal medyada dün yeniden çokça etkileşim alan paylaşımda Bahçeli, “Çarşı Grubu Beşiktaş'ın gür ve cesur sesidir. Çarşı haksızlığa gelmez, yalana boyun eğmez. Çarşı centilmendir, siyasi faulleri kabul etmez” ifadelerine yer vermişti.

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