Bahis çetesine ‘Sibergöz’ operasyonu
Yasa dışı bahis oynattıkları tespit edilen çeteye yönelik 10 ilde 'Sibergöz' adıyla operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda çete elebaşı dahil 45 şüpheli gözaltına alındı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘yasa dışı bahis’ suçuna yönelik 10 ilde düzenlenen ‘Sibergöz Operasyonu’nda, örgüt elebaşı dahil 45 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından paylaştığı bilgilere göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi’nce yürütülen operasyonda, başka kişiler adına açılan şirket hesaplarından yasa dışı bahis gelirini aklayan Abdulsamet Aksu’nun elebaşı olduğu 22 paravan şirket tespit edildi.
İstanbul merkezli çeteye yönelik 10 ilde yapılan eş zamanlı yapılan operasyonda 45 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde muhtelif miktarda nakit para ele geçirildi. Örgüt üyeleri adına açılmış 139 banka hesabı, örgüt elebaşına ait 2 ev ve 2 lüks araca ise el konuldu.
Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Başta geleceğimiz olan gençlerimizi yasa dışı bahis çukuruna çekmek isteyen örgütlerle hesaplaşmaya devam edeceğiz. Çetelere, organize suç örgütlerine göz açtırmayacağız. Siber suçlarla mücadelemiz, azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı. (DHA)