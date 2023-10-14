Bakan Yerlikaya’dan Ağrı’da yakalanan 2 teröriste ilişkin açıklama…

Ağrı'da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1 terörist ve terör örgütüne katılacağı değerlendirilen 1 şahıs yakalanarak tutuklandı. Bu şahısları Ağrı’ya getiren aracın ise Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli olduğu tespit edildi.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Ağrı’da sınır ötesine kaçmaya çalışan 1️ bölücü terör örgütü (BTÖ) üyesi ve örgüte katılacağı değerlendirilen 1 şüphelinin yakalandığını, iki kişinin de Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. ve şoförü tarafından getirildiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ağrı İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan operasyon kapsamında, sınır ötesine kaçmaya çalışan 1️ BTÖ üyesi terörist ve örgüte katılacağı değerlendirilen 1 terör bağlantılı kayıp şüphelinin yakalanarak, tutuklandığını bildirdi.

Yerlikaya, BTÖ'nün kırsal kadrosuna katılım yapacağı değerlendirilen her iki şüphelinin de kimlikleri ve iş birlikçilerinin tespit edildiğini belirtti.

MİLLETVEKİLİ GETİRMİŞ

Bakan Yerlikaya, BTÖ mensubu terörist Hazal Karabey ve örgüte katılacağı değerlendirilen terör bağlantılı R.T.’nin, Plaka Tanıma Sistemi kayıtları ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameralarında yapılan kontrollerde, HDP adına tescilli, Ağrı Yeşil Sol Parti Milletvekili H.B. adına tahsisli araçla Ağrı’ya getirildiklerinin belirlendiğini bildirdi. Yerlikaya, tutuklanan iki şüpheliyi de söz konusu milletvekilinin şoförü ile birlikte kendisinin getirdiğinin tespit edildiğini açıkladı.

Bakan Yerlikaya, şoför Y.N.’nin tutuklandığını, milletvekili H.B. hakkında ise soruşturma evrakının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildiğini bildirdi.

Yerlikaya, “Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız aralıksız devam edecek” dedi.