Bakan Bozdağ: Diyarbakır’da vefat sayısı 344, adli süreç 32 kişi için devam ediyor

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, depremde 344 kişinin yaşamını yitirdiğini belirterek, "Diyarbakır'da 32 kişi hakkında adli süreç başlatılmıştı, bu süreç işlemektedir. Diyarbakır'da yaklaşık 200 binaya yakın dairede hasar tespitleri yapılmış. Bunlardan 25 tanesi acil yıkılacak bina durumunda. 376 ağır hasarlı bina var. Bunlara ilişkin tespitler hızla devam ediyor" dedi.

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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Diyarbakır’da 8’inci çadır kentin kurulacağı Silvan yolu üzerindeki alanda incelemelerde bulundu. Bakan Bozdağ, Kredi Yurtlar Kurumlarının 6 bin 33 kapasitesi olduğunu belirterek, şunları söyledi:

* Bu kapasiteyi tamamen iskana açtık. Depremde etkilenen vatandaşları burada barındıracağız. Konteyner kentte de çalışmalar devam ediyor. Bir kısım vatandaşımızı da orada barındıracağız.

* Diyarbakır’da pek çok sosyal tesis var. Buralarda da barındırma faaliyetleri devam ediyor. Bunların yanında çadır kentler kuruyoruz. Şu ana kadar 7 çadır kent kurduk. Toplantı yaptığımız 8’inci çadır kentin kurulduğu yerdir. Burada 2 bin 200 civarında çadır kurulumu planlandı. Şu ana kadar bin çadır kurulumu tamamlandık. Kalanlarını da bugün ve yarın tamamlayarak hizmete elverişli hale getireceğiz.

* DİSKİ buranın hem su hem de kanalizasyon sorununu çözmekte. Öte yandan elektrik birimleri elektrik ilgili işleri çözmekte. Kızılay birimlerimiz de buranın çalışmasını yürütmektedir. Hiçbir vatandaşımızı barınma sorunuyla karşı karşıya bırakmadık. Bundan sonra da bırakmayacağız.

* Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş’tan gelen hastalarımızın Diyarbakır’da tedavileri yapılırken, diğer yandan ihtiyaçlarını da aynı şekilde karşılama konusunda bir hassasiyet içerisindeyiz.

GÖZALTINA ALINAN 32 KİŞİNİN ADLİ SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Kolon kesildiği ve yapı değişikliği iddiasıyla 32 kişinin adli süreçlerinin devam ettiğine vurgu yapan Bakan Bozdağ, “Diyarbakırlılar da bu çalışmaya büyük destek verdi. Diyarbakır’da 32 kişinin hakkında adli süreç başlatılmıştı. Bu süreç işlemektedir. Diyarbakır’da hasar tespit çalışmaları devam ediyor. 300 ekip çalışıyor. Hasar tespit çalışmalarının kısa sürede tamamlanması için hem ekip, hem teknik personel sayısını artırdık. Diyarbakır’da yaklaşık 200 binaya yakın dairede hasar tespitleri yapılmış. Bunlardan 25 tanesi acil yıkılacak bina durumunda. 376 ağır hasarlı bina var. Bunlara ilişkin tespitler hızla devam ediyor. 344 vefat sayısı var. Hepsine Allahtan rahmet diliyorum” şeklinde konuştu. (DHA)

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