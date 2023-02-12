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Bakan Ersoy, iş insanı şapkasıyla sahaya indi

Deprem bölgesine yardım götüren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, iş insanı şapkasıyla incelemelerde bulundu.

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Bakan Ersoy, iş insanı şapkasıyla sahaya indi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bakanlık görevi dışında deprem bölgesini ziyaret etti.

Bakan Ersoy’un deprem sonrası Malatya’da tespit edilen eksiklikleri kendi şirketlerinden temin ettiği belirtildi.

Yaklaşık 1700 depremzede vatandaşı otellerinde ağırladığı belirtilen Ersoy’un ilk etap olarak yaptığı yardımlar arasında seyyar mutfak, otel personeli, 140 ton yiyecek, 7500 battaniye, 1400 soba ve 5 bin kişilik kıyafet olduğu öğrenildi. Seyyar mutfaklardan 9 bin kişiye sıcak yemek dağıtıldığı ifade edildi.

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deprem Kültür ve Turizm Bakanı Malatya
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