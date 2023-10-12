Abone Ol

Bakan Fidan Mısır’a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri'nin davetine icabetle 13-14 Ekim tarihlerinde Mısır'a resmi ziyarette bulunacağı bildirildi.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bakan Fidan Mısır’a gidiyor

Dışişleri Bakanlığından, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın Mısır ziyaretine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Sayın Bakanımız, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri’nin davetine icabetle 13-14 Ekim 2023 tarihlerinde Mısır’a resmi bir ziyaret gerçekleştirecektir.” ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, görüşmeler kapsamında, Türkiye ile Mısır arasındaki ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alınmasının, güncel bölgesel gelişmeler ve uluslararası konularda görüş alışverişinde bulunulmasının öngörüldüğü belirtildi.

Hakan Fidan tebliğ etti: 9 yeni büyükelçi atandıİlginizi ÇekebilirHakan Fidan tebliğ etti: 9 yeni büyükelçi atandıBakan Fidan, mevkidaşı Baerbock ile görüştüİlginizi ÇekebilirBakan Fidan, mevkidaşı Baerbock ile görüştü
X Reklam