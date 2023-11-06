Bakan Fidan, Slot ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Hanke Bruins Slot ile telefonda görüştü. Fidan, görüşmede Gazze’de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

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Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fidan ve Slot, telefon görüşmesinde Gazze'deki gelişmeleri ele aldı.

GAZZE VE TAHIL KORİDORU ELE ALINDI

Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşına bir an önce tam ateşkes ilan edilmesi ve insani yardımların Gazze'ye acilen ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Görüşmede Fidan, Gazze'de giderek tırmanan gerilimin bölgesel bir krize dönüşmemesi için ortak çaba harcanması gerektiğini de belirtti.

Ukrayna'daki son durumun da değerlendirildiği görüşmede Fidan'ın, Karadeniz Tahıl Girişimi’nin yeniden canlandırılmasının önemine de değindiği kaydedildi.

ÇEKYA DIŞİŞLERİ BAKANI İLE DE GÖRÜŞTÜ

Öte yandan Fidan, Çekya Dışişleri Bakanı Jan Lipavsky ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan ve Çekyalı mevkidaşı Lipavsky, telefon görüşmesinde Gazze’deki gelişmeleri ele aldı.

Görüşmede Fidan, İsrail’in Gazzeli sivillere karşı işlediği suçların “kabul edilemez” olduğunu vurguladı.

Ayrıca Fidan, tam ateşkesin bir an önce sağlanması ve insani yardımın Gazze’ye ulaştırılması gerektiğini belirtti.

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