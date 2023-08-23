Bakan Fidan’a dikkat çeken hediye
Resmi temasları kapsamında Irak'ta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a, eski Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanlarından ve hala Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı olarak görev yapan Faruk Abdullah Abdurrahman tarafından 120 yıllık Osmanlı kaması hediye edildi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bağdat ziyareti sırasında Irak Türkmen Cephesi heyeti ile Bağdat Büyükelçiliği’nde bir araya geldi.
Görüşmeye, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Iraktaki Türkmen Toplumunun önde gelenleri yer aldı.
Görüşmenin başında, Irak Türkmen Cephesi Başkanı Hasan Turan ve Fidan konuşma gerçekleştirdi. Ardından görüşme basına kapalı olarak devam etti.
120 YILDIR IRAK’TAYDI
Görüşmenin bitiminde, eski ITC Başkanlarından ve hala Türkmen Kardeşlik Ocağı Genel Başkanı olarak görev yapan Faruk Abdullah Abdurrahman, Fidan’a 120 senelik bir Osmanlı kaması hediye etti.
Faruk Abdurrahman, Bakan Fidana, “120 yıldır Irak’ta bulunan bu kamayı, ana vatana dönmesi için size hediye ediyorum” dedi. (DHA)