Bakan Karaismailoğlu’nun çocuğa yaptığı hareket tepki çekti

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın Adıyaman'daki açıklamaları sırasında depremzede çocuklar kürsünün önünde bulundu. O anlarda Bakan Karaismailoğlu'nun bir çocuğa yaptığı hareket tepki çekti. Tepkiler üzerine Bakan Karaismailoğlu bir mesaj paylaştı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan depremlerden etkilenen Adıyaman'da incelemelerde bulundu ve arama kurtarma çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra bakanlarla birlikte basın açıklamasında bulundu. Erdoğan'ın açıklaması sırasında depremzede çocuklar da kürsünün önünde bulundu.

ÇOCUK ŞAŞKINA DÖNDÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşması sırasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun bir çocuğa yaptığı hareket sosyal medyada gündem oldu. Bakan Karaismailoğlu'nun, kürsünün yanında bulunan çocuğun kapüşonunu ve beresini çıkararak uyarılarda bulunduğu, çocuğun da durumu şaşkınlıkla karşıladığı görüntülere yansıdı.

“DEPREMZEDE ÇOCUKLAR SİZİN REKLAM MALZEMENİZ DEĞİLDİR”

Görüntülere tepki göstererek Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'na seslenen CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Kendine gel! @iletisim Depremzede çocuklar sizin reklam malzemeniz değildir!” ifadelerini paylaştı.

BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: EFE İLE KİMSE ARAMIZI BOZAMAZ

Tepkiler üzerine ismi Efe olan çocukla fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Bakan Karaismailoğlu, “Efe ile aramızı kimse bozamaz” ifadelerine yer verdi.

İlginizi Çekebilir Bakan Karaismailoğlu depreme canlı yayında yakalandı

İlginizi Çekebilir '8' rakamı depremde hayatını kurtardı! Şahin 102 saatlik dehşeti anlattı