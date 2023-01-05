Bakan Kurum paylaştı: Bu tablo umut vermiyor
Son 52 yılın en sıcak aralık ayının yaşandığını ve yağışların ciddi oranda azaldığını belirten Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Bu tablo umut vermiyor” dedi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 5-11 Ocak 2023 tarihlerini kapsayan haftalık hava tahminini paylaştı. Meteorolojik raporda hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmini paylaşıldı.
BAKAN KURUM: BU TABLO UMUT VERMİYOR
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da meteoroloji verilerini sosyal medya hesabından yorumladı. Kurum, “Son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadık. Yağışlar ciddi oranda azaldı. Bu tablo umut vermiyor” dedi.
Açıklamasının devamında Kurum, “Hep söylüyoruz, kaynaklarımız sınırsız değil! Bu bilinçle çalışıp adımlarımızı atıyoruz. Hepimiz üzerimize düşeni yapmalıyız” ifadelerini kullandı.