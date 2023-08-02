Bakan Özhaseki: Deprem için İstanbul’a özel yasa hazırlamaya çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki "Deprem için İstanbul'a özel bir yasa hazırlamaya çalışıyoruz. 1-2 ay içerisinde Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul'un kentsel dönüşümü ve depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasa önerisi hazırlayıp, orada hep birlikte görüşmeye açmayı düşünüyoruz" dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, katıldığı televizyon programında, deprem bölgesinde yürütülen çalışmalar ve İstanbul’un depreme hazırlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“YASAL ALTLIĞINI HAZIRLAMAMIZ LAZIM”

Türkiye’nin bir deprem ülkesi olduğu gerçeğinin kabul edilmesi gerektiğini ifade eden Özhaseki, şöyle konuştu:

* “İstanbul, dünyada deprem riski taşıyan 10 büyükşehirden biri. 6 milyon yapıdan 600 bini yıkılacak. İstanbul hususunda biraz daha hızlı davranmak adına bir çalışmayı eski bakanlık dönemimde de başlatmıştım. Hem yasal çerçeve var, hem de bir elden İstanbul’a özel bir dönüşüm projesi. Bunun da yasal altlığını hazırlamamız lazım. Sırf İstanbul için çıkarmamız lazım.

* Böyle büyük bir felaket eğer kapıdaysa, bizim yerimizde oturmamamız lazım. Bazen şöyle şeyler söyleyenler oldu; ‘İstanbul 6 milyon; 600 bini hasara uğrarsa yüzde 90 kalıyor. Kalan sağlar bizimdir.’ Hiç böyle bir şey söylenebilir mi? Müthiş bir yanlışlık, acımasızlık, vicdansızlık. Bunlar deprem gerçeğinden de çok kopuk söylemler.”

“MECLİS’İ OLAĞANÜSTÜ TOPLANTIYA ÇAĞIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Bakan Özhaseki, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin temsilcileri ile İstanbul’daki dönüşüm hakkında görüşmelerin 20 gündür devam ettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

* “Önümüzdeki günlerde eğer bu çalışmayı biz olgunlaştırabilirsek, kabinede Sayın Cumhurbaşkanımıza ve ekibimize sunum yapacağım. Orada biraz daha son halini vermeye çalışacağız. Belki yasal bir düzenleme de gündeme gelecek. Burada çatı kuruluş Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı. Diğer paydaşlar da bu çatının altında. Hep birlikte İstanbul’da çok daha hızlı şekilde en riskli binaları bir an önce dönüştüreceğiz.

* Daha sağlam, güvenilir konutlar yapmak için çalışıyoruz. Deprem için İstanbul’a özel bir yasa hazırlamaya çalışıyoruz. Biz, 1-2 ay içerisinde Meclis’i olağanüstü toplantıya çağırıp, İstanbul’un kentsel dönüşümü ve depreme hazırlığıyla ilgili yeni yasa önerisi hazırlayıp, orada hep birlikte görüşmeye açmayı düşünüyoruz.” (DHA)

İlginizi Çekebilir Hatay'da depremler nedeniyle ağır hasar alan bina çöktü