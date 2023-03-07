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Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, bir helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Yayınlanma: 23:40 - 07 Mart 2023 Güncellenme:
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Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir albayın şehit olduğunu açıkladı. Soylu, mesajlarında şunları belirtti:

* “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.

* Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin.”

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