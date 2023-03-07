Bakan Soylu duyurdu: Albay Oğuzhan Adalıoğlu şehit oldu
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Jandarma Pilot Kıdemli Albay Oğuzhan Adalıoğlu'nun, bir helikopteri kalkış için yönlendirdiği sırada pervanenin çarpması sonucu şehit olduğunu duyurdu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda bir albayın şehit olduğunu açıkladı. Soylu, mesajlarında şunları belirtti:
* “Deprem bölgesinde birlikte çalıştığım mesai arkadaşım; Kahraman Jandarma Pilot Kıdemli Albayımız Oğuzhan Adalıoğlu, helikopteri kalkış için yönlendirdiği esnada pervanenin çarpması sonucu Şehit düşmüştür.
* Ailesine, Jandarma Teşkilatımıza ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Rabbim, Kahraman Şehidimizin, makamını âlî eylesin, ailesine sabr-ı cemîl ihsan eylesin.”