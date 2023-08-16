Bakan Tekin dayanamadı, konuşmasını yarıda kesti

Türkiye'de sıcak hava etkisini sürdürüyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adana'da katıldığı törende sıcak hava nedeniyle konuşmasını yarıda kesti.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Yüreğir Kültür Merkezi’nde düzenlenen ‘Kadın Kolları Sertifika Töreni’ne katıldı.

“5-6 AYI DOLU GEÇİRMEK ZORUNDAYIZ”

Burada konuşan Bakan Tekin, 14 ile 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerin başarısının anlamlı hale gelmesi için gayret edilmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi;

*Kardeşlik bilinciyle ayrılığa, gayrılığa, ötekileştirmeye yer bırakmadan 31 Mart’a kadar çalışacağız. Bu şuna benziyor arkadaşlar, bir dersin vize sınavı, final sınavı var. Birinci sınava girdik.

*Sınıfı geçmemiz için ikinci sınavımızdan da başarılı bir not almamız lazım. Alamazsak birinci sınavdaki gayretimiz, çabamız; boşa çıkacak.

*O yüzden şunu söylüyorum; şu önümüzdeki 5-6 ayı gerçekten çok dolu geçirmemiz gerekiyor. Eğer 14 ve 28 Mayıs seçimlerindeki başarımızın anlamlı hale gelmesini istiyorsak, gayret etmeliyiz.

*Cumhurbaşkanımızın talimatı ile bizler meydanlardayız. ‘Bu mücadelenize, çabanıza katkı verebilecek neyimiz varsa; her türlü emrinizdeyiz’ demek için buralardayız.

KONUŞMASINI ERKEN BİTİRDİ

Termometreler 43 dereceyi gösterdiği kentte Tekin, sıcak hava nedeniyle konuşmasını erken bitirdi. Tekin, konuşmasını bitirmeden önce, “Size bir borcum olsun. Daha fazla konuşabileceğim bir günde sizinle yine bir arada olmak istiyorum. Hakkınızı helal edin arkadaşlar” diye konuştu. (DHA)

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