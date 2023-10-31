Bakan Tekin’den gözaltındaki öğretmen açıklaması: İmajımızı tartışmalı hale getiriyor

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya'da öğretmen Emine Karakaş'ın Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınmasını değerlendirdi. "Bu ve benzeri olaylar, imajımızı, ilişkimizi kamuoyunda farklı ve tartışılır hale getiriyor. Bunlara bir tedbir almak lazım" dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Eğitim Meclisi toplantısında; Antalya’da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmen Emine Karakaş hakkında konuştu.

Bakan Tekin “Sektör olarak sizi kamuoyu nezdinde zor durumda bırakabilecek olumsuz örneklere karşı siz de tedbirlerinizi alırsanız bizim de sizin adınıza yürüttüğümüz mücadelede taleplerimizin karşılanma oranı yükselir… Başka bir sürü örnek zikredebiliriz. Bunlardan bir tanesi pazar günü Antalya'da yaşanan olay. Bu ve benzeri olaylar, imajımızı, ilişkimizi kamuoyunda farklı ve tartışılır bir hale getiriyor. Bunlara bir tedbir almak lazım. Bunu bir şekilde sektör de kendi içinde değerlendirmesi gerekir diye düşünüyorum dedi.

NE OLMUŞTU?

Antalya’da, Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları kapsamında yaptığı konuşma nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan ve gözaltına alınan öğretmen Emine Karakaş’ın görev yaptığı TED Antalya Koleji’nde, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin de soruşturma başlattığı öğrenilmişti. TED Antalya Koleji'nde öğretmen Karakaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama programında yaptığı konuşmanın görüntüleri dün gün boyu sosyal medyada paylaşılmıştı. Görüntülere göre E.K. şunları söylemişti:

‘TÜRKİYE YÜZYILI’ İFADELERİ

– Onun için canını vermeye hazır olanların yanında onun adını anmaktan imtina edenlerle beraber, Cumhuriyet’in bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce Anayasa’ya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler, bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen neredesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyeti’nin değerini? Özgürlük kelimesinin anlamını kavrayabildin mi gerçekten? Kula kulluk etmediğini her gün için şükrettin mi Yaradan’a? Koskoca ülken Araplar için darphane, Bulgarlar için AVM, Suriyeliler için doğumhane, bizim için tımarhaneye dönüştürülmeye çalışılırken sen neredesin?

SERBEST BIRAKILMIŞTI

-Tabelalardan Türkiye Cumhuriyeti ibaresi sökülürken, milli marşını kâğıda bakmadan okuyamayan ya da milli marşı okunurken ayağa kalkmaya tenezzül etmeyen bir güruh, gencecik kadın sporcularını yaftalayıp millilikten söz ederken sen neredesin? Cumhuriyet’in göz bebeği bütün fabrikaları bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı parası olan herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemli geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”

Karakaş hakkında soruşturma başlatılmış, gözaltına alınan öğretmen, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılmıştı. (ANKA)