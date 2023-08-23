Bakan Tekin’den istenmeyen müdüre destek: Talihsiz bir olay yaşadı, arkasındayız

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Karaman'da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan ve Urfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Asım Sultanoğlu’na destek çıkarak, “Önceki görevinde talihsiz bir olay yaşadı. Arkasındayız” dedi.

Ahmet KAYA

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Özel uçakla geldiği Şanlıurfa'daki incelemeleri öncesinde açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in Şanlıurfa Valiliği'nin önündeki fotoğraf karesine kentte istenmeyen müdür olarak ilan edilen Asım Sultanoğlu da girerken, Valilik içerisindeki fotoğrafta ise yer almaması dikkat çekti.

Sultanoğlu’nun, Bakan Tekin'in yolda yürüyüşü sırasında ise koruma halkasının dışında yürüdüğü görüldü. Sultanoğlu, bakanın öğretmenlerle çektirdiği toplu fotoğrafta Tekin'in arkasında yer tuttu.

“TALİHSİZ OLAY YAŞADI”

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, tepkilerin hedefindeki Asım Sultanoğlu ile ilgili soruyu yanıtlarken, “Eleştirileri realiteden uzak, tamamen siyasi polemik konusu açıklamalar olarak görüyorum. En çok güvendiğimiz arkadaşlardan bir tanesini de Şanlıurfa’da İl Milli Eğitim Müdürü olarak göreve getirdik” dedi. Aslanoğlu'nun önceki görevi sırasında “Talihsiz bir olay” yaşadığını savunan Bakan Tekin sözlerini şöyle sürdürdü: “Ben o dönem müsteşardım. Biz hemen anında Bakanlık Teftiş Kurulu’nu harekete geçirdik. Bakanlık Teftiş Kurulu olayla ilgili değerlendirmesini yaptı. İki olay yargıya intikal etti, yargı süreci var. Her iki sürecin neticesinde de İl Milli Eğitim Müdürümüzün süreçle ilgili herhangi bir kusuru tespit edilmedi. Dolayısıyla hukuken ve denetim süreci sonucunda suç tespit edilemeyen kişileri suçsuz olarak görürüz. Suç tespit edilmeyen kişiler bizim gözümüzde masumdur.”

SORUŞTURMA GEÇİREN ÜÇ BÜROKRATTAN BİRİSİYDİ

Karaman’da 2016 yılında 45 erkek çocuğun cinsel istismara maruz bırakılmasıyla ilgili hakkında soruşturma açılan üç yöneticiden biri olan Asım Sultanoğlu’nun, cinsel istismardan 508 yıl ağır hapis cezasına çarptırılan M. Büyüktürk ile fotoğrafları çıkmıştı. Sultanoğlu'nun, Şanlıurfa Milli Eğitim Müdürü olarak atanması kentte tepkiyle karşılanmış, çok sayıda yurttaş eylemlerde bulunarak atamanın iptal edilmesini istemişti.

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