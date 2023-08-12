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Bakan ve ekibi, makam aracı kapısının azizliğine uğradı

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Balıkesir'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir Valiliği'ni ziyaretinde ekibi ile birlikte içinde bulunduğu makam minibüsünün kapısı arıza yapınca kısa bir süre mahsur kaldı. Bakan ve ekibi, korumaların kapıyı zorlayarak açmasıyla dışarıya çıkabildi.

Halil ATAŞ
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, makam minibüsünün kapısının azizliğine uğradı.

KORUMALAR ZORLAYARAK AÇTI

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere bugün Balıkesir’e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Balıkesir Valiliği ziyaretinde, içinde bulunduğu makam minibüsünün kapısının azizliğine uğradığı.

Araç sürücüsünün otomatik kapı düğmesine birkaç defa basmasına rağmen kapı açılmadı. Ekibi ile birlikte kısa bir süre araçta mahsur kalan Bakan Uraloğlu, korumaların sürgülü kapıyı elleriyle zorlayarak açmasıyla dışarıya çıkabildi.

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