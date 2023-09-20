Bakan Yerlikaya: 2 ton 120 kg esrar ele geçirildi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Diyarbakır Lice'de 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi" ifadelerini kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Diyarbakır’da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonuna değinen Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;
*Diyarbakır Lice’de kahraman jandarmamızın gerçekleştirdiği narkoterör operasyonunda 2 ton 120 kg esrar ile 13 milyon 514 bin 550 kök kenevir ele geçirildi.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
*Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığımızca, Lice Jandarma Komando Alay Komutanlığı, Diyarbakır Jöh, Ergani Jandarma Komando, Batman Jöh ve Mardin Kızıltepe Komando Tabur Komutanlıklarımız ile Diyarbakır Pöh, Lice Jandarma Komutanlığı ve güvenlik korucularımızın katılımıyla, Lice Bağlan ve Yalaza Mahallelerinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin Narkoterör Operasyonu düzenlendi.
*1 zehir taciri gözaltına alındı. Operasyonu düzenleyen kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Zehir tacirleriyle mücadelemiz her yerde devam edecek onlara nefes aldırmayacağız.