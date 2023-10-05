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Bakan Yerlikaya başkanlığında terör toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başkanlığında, başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlarla mücadele konularının değerlendirildiği videokonferans toplantısı gerçekleştirildi.

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Bakan Yerlikaya başkanlığında terör toplantısı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından paylaşımda buludnu.

Terörle mücadeleye vurgu yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı;

“Bakan Yardımcımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Jandarma Genel Komutanımız, Sahil Güvenlik Komutanımız ile 81 ilimizin valisi, il emniyet müdürleri, il jandarma ve sahil güvenlik komutanlarıyla videokonferans toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızın ana gündem maddeleri başta terör olmak üzere organize suç örgütleri, uyuşturucu, düzensiz göç ve siber suçlar.”

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