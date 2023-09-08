Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 5 terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da düzenlenen bir operasyonda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığı duyurdu.

Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:

-Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.

-Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum.

-Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.