Bakan Yerlikaya duyurdu: Saldırı hazırlığındaki 5 terörist yakalandı
Diyarbakır'da bombalı eylem hazırlığında oldukları tespit edilen 5 terörist, güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonla yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır’da düzenlenen bir operasyonda bombalı terör eylemi hazırlığındaki 5 teröristin yakalandığı duyurdu.
Bakan Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şöyle:
-Diyarbakır'da ikamet eden ve BTÖ adına KURYELİK yaptıkları tespit edilen R.D., D.D., O.D., F.D. ve R.D. isimli teröristlerin ikametlerinde yapılan aramalarda; PETN patlayıcı madde, A4 patlayıcı, roketatar başlığı ile avometre, saatli anahtar sistemi, patlayıcı devre sistemi, zaman ayarlı patlayıcı ve silah bulundu.
-Operasyonları gerçekleştiren EGM İstihbarat Başkanlığımız, Diyarbakır ve Mardin İl Emniyet Müdürlüklerimiz, Havacılık Daire Başkanlığımız, Diyarbakır Özel Harekat, TEM ve Bomba İmha Şube Müdürlüklerimizdeki kahramanlarımızı tebrik ediyorum.
-Bir nebze olsun insanlıktan nasibini almayan hainlere asla acımayacağız. Terör sona erene kadar mücadelemiz devam edecek.