Bakan Yerlikaya: Selde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti

Zonguldak'ta meydana gelen sel afetinin ardından açıklamada bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Zonguldak’ta meydana gelen sel afetinin ardından zarar gören Ereğli ilçesindeki incelemelerin ardından valiliğe gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamalarda bulundu.

Bakan Yerlikaya, “7 Temmuz Cuma günü başlayan ve hafta sonu devam eden aşırı yağışlar sonrasında uyarı verilen Bartın, Düzce, Ordu, Zonguldak, Giresun, Kastamonu, Bolu, Samsun, Karabük, Artvin illerimizde toplam 5 bin 986 ihbar alındı. Tüm ihbarlara ekiplerimiz, AFAD koordinasyonunda ivedilikle müdahale edildi. Aşırı yağışlardan değerli arkadaşlar 10 ilimiz, 82 ilçemiz, bin 353 köy ve mahallemiz etkilendi” dedi.

“6 BİN 111 PERSONEL GÖREV YAPTI, KAPANAN 210 YOL ULAŞIMA AÇILDI”

AFAD koordinasyonunda 6 bin 111 personelin görev yaptığını belirten Yerlikaya, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Bu personelin bin 390ı jandarma ve bin 861i polis olarak görev yaptı. Yağışlar sonrası mahsur kalan 23 vatandaşımız helikopterlerle, 608 vatandaşımız bot ve iş makineleriyle kurtarıldı.

*Aşırı yağışlar sonrası toplam 210 yol kapandı. Ekiplerimizin yaptığı çalışmalar sonrasında tüm yollarımız bugün itibariyle artık trafiğe açıldı. İl ilçe ve köylerde ise toplam 625 yerleşim yerinde elektrik kesintisi meydana geldi Yine yapılan çalışmalar sonrasında tüm yerleşim yerlerini artık elektrik verilebiliyor.

*165 yerleşim yerinde içme suyu kesintisi meydana geldi. Yine arkadaşlarımızın büyük gayretleriyle 60 yerleşim yerini içme suyu verilmeye başlandı. İnşallah yakın zamanda 105ine de su verilmeye başlanacak.

*Aşırı yağışlar sonucunda Samsun’da 1, Zonguldak’ta 1, Giresun’da 1 olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı diliyoruz.

ZONGULDAKTA METREKAREYE 236 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Zonguldak’ta metrekareye 236 kilogram yağış düştüğünü söyleyen Bakan Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı;

*Aşırı yağışlardan 915 konut, bin 317 işyeri etkilendi. Konut ve iş yerlerindeki temizlik çalışmalarımızı bugün gün boyu sabahtan bu yana sayın valimiz ve sayın milletvekillerimizle beraber geziyoruz.

*Bu ziyaretlerde geçmiş olsun dileklerimizi ileterek, çalışmalarımızın tamamlanmak üzere olduğunu gördük. Zonguldak ilimize ilk etapta İçişleri Bakanlığı olarak 93 milyon lira cansuyu ödeneği gönderildi.

*9 ilimize 360 milyon 700 bin liralık bir ödenek gönderdik. Selden zarar gören illerimizdeki hasar ve zarar tespitlerine yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde iş yerleriyle ilgili beyana dayalı ön zarar tespit çalışmalarını bugün itibariyle tamamladık.

*Şimdi yapacağımız bu iş yeri zarar tespitini ön zarar tespitini yapan komisyonlarımız dosya detaylı bir şekilde inceleyecekler ve bu inceleme tamamlandıktan sonra iş yeri sahiplerine bizim ne kadar destek ödemesi yapacağımız netleşecek ve hesaplarına inşallah bu paraları yatıracağız. Devletimizin desteği Allah’ın izniyle her daim devam edecek.

BAKAN GÖKTAŞ: 50 MİLYON KAYNAK OLUŞTURDUK

Zonguldak’ın Devrek ve Gökçebey ilçelerinde incelemelerde bulunduktan sonra Valilik binasında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şöyle konuştu:

*Sel felaketinden etkilenen illerimizde acil ve temel ihtiyaçların karşılanması adına 50 milyon liralık kaynak oluşturduk. Vatandaşlarımızın normal hayat akışına dönebilmeleri için bu kaynakları kullanacağız.

*Hali hazırda illerimizde hasar tespit çalışmaları devam etmekte. Ancak ilk etapta Zonguldak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nı afetten etkilenen hanelerin acil ve temel ihtiyaçlarını karşılaması amacıyla 4.3 milyon liralık kaynağın aktarılması için talimatı verdik.

*Düzce’de ilk aşamada 2 milyon liralık kaynağı bu sabah itibariyle aktardık. Bu kaynaklardan hane başına azami 5 bin lira tutarında bir yardım yapılacak.

*Sonrasında hasar tespiti raporları netleştikten sonra eşyaları zarar gören haneleri ise gerekli desteği de sağlayacağız.

*Ayrıca önümüzdeki bir yıllık süre içerisinde ev onarımı desteği yardımı yaparak zarar gören konutların tekrar yaşanabilir hale getirilmesi için çalışacağız.

*İnşallah sel felaketinden etkilenen tüm yerleşim yerlerinde hayatı normal akışına en kısa sürede döndüreceğiz. Bu zorlu süreci hep birlikte atlatacağız. (DHA)

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