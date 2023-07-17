Bakan Yerlikaya’dan yangın ve sel açıklaması

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hatay'ın Belen ilçesinde çıkan yangına neden olduğu tespit edilen iki kişiden birinin tutuklandığını belirterek, "Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5'inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisi trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir." dedi.

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Karabük’te 9-10 Temmuz’da etkili yağışların ardından meydana gelen selden etkilenen Yenice ilçesine gelen Yerlikaya, Vali Fuat Gürel, AKP Karabük Milletvekilleri Cem Şahin ve Ali Keskinkılıç tarafından karşılandı. Yerlikaya, inceleme yaptığı Kayadibi köyünde vatandaşlarla sohbet etti, Şeker Kanyonu’nda selin oluşturduğu zararlara ilişkin yetkililerden bilgi aldı.

Karabük Belediyesi ve AKP İl Başkanlığı ziyaretlerinin ardından Valiliğe geçen Yerlikaya, Gürel ve yetkililerle yaptığı değerlendirme toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların ve bunun yanındaki beşeri dikkatsizlerin orman yangınların davetiye çıkardığını söyledi.

“SEBEPLERİ ARAŞTIRILIYOR”

Bakanlık olarak, dün Hatay, Mersin ve Çanakkale’de çıkan yangınların, sebeplerini ortaya çıkarmak için çalışmaları titizlikle sürdürdüklerini anlatan Yerlikaya, “Şu ana kadar arkadaşlarımız, dünkü yangınlardan 5’inin sebebini ortaya çıkardılar. Birisinin trafo patlamasından, ikisinin doğal nedenlerden, yine ikisinin kazaen meydana geldiği değerlendirilmektedir.” diye konuştu.

Bakan Yerlikaya, Hatay Belen’de bahçe temizliği maksadıyla sazlık alanların yakılmasından dolayı çıkan yangına ilişkin 2 kişinin gözaltına alındığını anımsatarak, bu kişilerden birinin tutuklandığını, diğerinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını bildirdi.

ÇANAKKALE’DEKİ YANGIN

Mersin Gülnar’da köy içerisindeki bir evin bahçesinde ateşle oynayan çocukların sebep olduğu yangının kazaen de olsa maalesef orman yangını çıkardığını aktaran Yerlikaya, “Bugün yine Çanakkale’deki yangın sönmesi noktasında bizi hayli ümitlendirmişti. Fakat rüzgarın bir anda yaklaşık 70 kilometre saate çıkması yangını daha da vahim bir noktaya doğru taşıdı.” şeklinde konuştu.

Tüm yetkililerin sahada olduğunu, tüm kurum ve kuruluşların ekiplerinin yangınları söndürmek için gayret gösterdiğini ifade eden Yerlikaya, Tekirdağ Malkara ve Balıkesir Sındırgı’da aktif orman yangınlarının bulunduğunu, İçişleri ile Tarım ve Orman bakanlıklarının yangınları söndürmek noktasında gayret gösterdiğini kaydetti.

SEL BÖLGELERİNDE İNCELEME

Selden etkilenen bölgelerde yaptığı incelemelerin ardından Karabük Valiliği’nde düzenlediği basın toplantısında konuşan Yerlikaya, Hatay, Mersin ve Çanakkale’deki yangınları söndürmek için ilgili tüm kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü belirtti.

Bakan Yerlikaya, geçtiğimiz günlerde birçok ilde meydana gelen sellere de değinerek, kuvvetli yağışlar öncesi yapılan uyarılara vatandaşların hassasiyet göstermesi ve kurumların hazırlanmasından dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

EN ÇOK ETKİLENEN BÖLGELER

Karabük’te metrekareye 150-200 kilogram yağışın düştüğü bölgelerin olduğunu aktaran Yerlikaya, Yenice ve Eskipazar ilçelerinin selden en çok etkilenen bölgeler olduğunu aktardı.

Bakan Yerlikaya, vatandaşların ev ve iş yerleri ile tarım alanlarında hasar tespit çalışmalarının Valilik öncülüğünde nihayetlendirildiğini, bunlarla ilgili destek ödemelerinin yakında yapılacağını bildirdi.

İl Özel İdaresi kapsamında köy yollarında yağışların getirmiş olduğu olumsuzluklarının tamamının giderildiğini anlatan Yerlikaya, “Karabük’te elektrik, haberleşme, yol ve içme suyuyla ilgili hamdolsun herhangi bir olumsuzluk söz konusu değil. Bunlar vatandaşlarımıza ulaştırılıyor.” dedi.

Bakan Yerlikaya, köprü, menfez, yol onarımları ve yol sanat yapılarıyla ilgili “ev ödevlerinin olduğuna” işaret ederek, yerel yönetimler ve vatandaşlarla istişare halinde hazırlıkların sürdüğünü vurguladı.

Bakanlık olarak gereken desteği sağlayacaklarına değinen Yerlikaya, 4-5 ay içerisinde çalışmaların tamamlanacağını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, Şeker Kanyonu’nun görülmesi gereken doğal güzelliklerden olduğunu dile getirerek, kanyonda oluşan hasarın giderilmesi için Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile görüştüğünü, gerekli çalışmaların süratle yapılacağını ifade etti.

Hiçbir afetin yaşanmaması temennisinde bulunan Yerlikaya, “Hayatta böyle sınandığımız günler oluyor. Yaptığımız şey sabır ama ortak akılla birbirimize güç kuvvet vererek, devlet millet el ele vererek, her zaman bu birlikteliği gösterip zorlukların üstesinden geleceğiz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın.” diye konuştu. (AA)

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