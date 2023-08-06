Bakan Yumaklı’nın koltuğu gübreden kurtuldu

Rekabet Kurulu Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın 6 yıl genel müdürlük yaptığı Gübretaş’ın da aralarında bulunduğu 6 şirketin rekabeti ihlal etmediğine ve cezaya çarptırılmalarına gerek olmadığına oybirliği ile karar verdi.

Erdoğan SÜZER

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Rekabet Kurulu, aralarında anlaşarak çiftçiye pahalı gübre sattıkları iddiasıyla rekabet soruşturması açılan gübre şirketleri hakkında sürpriz bir karar verdi. İddialar karşısında şirket savunmalarını dinleyen Kurul, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın 6 yıl genel müdürlük yaptığı Gübretaş'ın da aralarında bulunduğu 6 şirketin rekabeti ihlal etmediğine ve cezaya çarptırılmalarına gerek olmadığına oybirliği ile karar verdi. Kurulun, Gübretaş'ın diğer gübre şirketleriyle aralarında anlaşarak, çiftçinin kullandığı gübre fiyatlarının yükselmesine neden olduğu yönündeki iddia ve rapor bulgularını onaylaması halinde Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın koltuğu için kritik bir süreç başlayacaktı.

2021'DE BAŞLAMIŞTI

Rekabet Kurulu, piyasada rekabetini ihlal ederek fiyatları yükselttiği ya da hakim durumunu kötüye kullanarak çıkar sağladığı iddia edilen şirketler için önce ön soruşturma açılmasına ve ciddi bulgulara rastlanması halinde de soruşturma açılmasına onay veriyor.

Kurul, gübre şirketleriyle ilgili soruşturma yapılmasına Ağustos 2021'de, Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'nın Gübretaş'ta genel müdür ve icracı yönetim kurulu üyesi olduğu sırada onay verdi. Yumaklı bir yıl sonra 2022'de Gübretaş'tan ayrılıp Tarım Bakan Yardımcısı, 2023 seçimlerinden sonra da Tarım Bakanı oldu.