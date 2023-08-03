Bakanlık ‘ağır hasarlı’ dedi, AKP’li belediye ‘az hasarlı’ raporu verdi

CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, deprem sonrasında Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın birçok binaya ağır hasar raporu vermesine rağmen AKP’li Yeşilyurt Belediyesinin ağır hasarlı binalarına az ve orta hasarlı olarak rapor aldıklarını söyledi.

Evren DEMİRDAŞ

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CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız ve il yönetim kurulu üyeleri ile birlikte depremzede vatandaşların yaşadıkları mağduriyetlere dikkat çekmek ve sorunları duyurmak amacıyla vatandaşların çağrısı üzerine Yeşil Topsöğüt Konutları'nı ziyaret etti.

Ziyarette Yıldız'a dert yanan depremzede Selda Güven, depremden sonra yetkililerin depremzedelere ilgisiz kaldığını ileri sürdü.

“AĞIR HASARLI BİNALARA AZ VE ORTA HASARLI RAPORU VERİLMİŞ”

Yeşil Topsöğüt konutları önünde depremzede vatandaşlar beraber açıklamalarda bulunan CHP'li Başkan Barış Yıldız, şunları söyledi;

*Bugün burada görmüş olduğumuz manzara tüm Malatya'dan daha farklıdır ve normal değildir. Yeşil Topsöğüt Konutlarının resmi internet sitesinde belediye başkanının güvencesiyle satılan ve hala depreme dayanıklı, deprem yönetmeliğine uygun olduğu iddia edilen Yeşil Topsöğüt Konutlarına bakın ne oldu.

*Depremden altı ay önce tapularını aldılar ve ilk depremde kullanılamaz hale geldi. Bildiğiniz üzere deprem sonrası Malatya’da birçok binamıza önce ağır hasarlı daha sonra orta hasarlı ya da daha önce az hasarlı daha sonra orta hasarlı gibi raporlar verildi.

*Evlerdeki durumun belirsizliği Malatyalıları belki de deprem kadar yordu. Maalesef verilen raporlar da kafaları daha çok karıştırıyor. Yeşilyurt Belediyesi bile Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın verdiği rapora güvenmiyor.

*Bu binalara Çevre Şehircilik ve İklimlendirme Bakanlığı ağır hasarlı raporu vermiş, kapıya kırmızı etiketi yapıştırmış, zaten kolon gözle bakıldığında bile işçilik hatası denilmeyecek derecede ve kullanılmaz halde oldukları belli.

*Yeşilyurt Belediyesi Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın iki defa ağır hasarlı raporu vermesine güvenmeyerek, gidip kamunun parasını vererek üç farklı üniversiteden hoca getirip ağır hasarlı değil de orta hasarlı ya da az hasarlı olduğunu söylüyor.

“VATANDAŞ BAKANLIĞIN MI BELEDİYENİN Mİ TESTİNE GÜVENSİN?”

“Buradaki vatandaşlar Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na mı güvenecek Yeşilyurt Belediyesi'nin yaptırdığı özel teste mi?” diye soran Yıldız, sözlerini şöyle sürdürdü;

*Buradaki vatandaşları bu belirsizlikte bırakmaya kimin hakkı var? Yeşilyurt Belediye Başkanı, ‘Çevre ve Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na güvenmeyin bu testler doğru değil derse üniversite hocalarına yaptırdığı testi tüm Malatya'ya yaptırmak zorundadır.

*Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın testi doğruysa buradaki vatandaşların mağduriyetini gidermek zorundadır. Binanın yapı ruhsatında belirtilmiş tuğla kullanılması gerekirken binada briket kullanılmış.

*Burada ev alan vatandaşlar Kocaelili müteahhidi nereden tanısın.? Kocaelili müteahhidi belki Yeşilyurt belediye başkanı tanıyordur, pandemi koşullarında pazarlık usulü ile hem bu konutları hem de Yeşilyurt belediye binasını yaptırdığı müteahhit kimdir, ne tür bir ilişki vardır, neden normal bir ihaleyle verilmemiş de pazarlık usulü ile verilmiştir bilemiyoruz ama aynı ilişkiyi kullanıp buradaki vatandaşların mağduriyetini giderin. Yaptığınız kural dışılığı bugün vatandaşın hakkını savunmak için yapın.

“BİR KERE BİR ‘NASILSINIZ' DİYE SORULMADI”

Yeşil Topsöğüt Konutları sakinlerinden Seda Güven ise; “Evi temelden aldım, tüm birikimimin hepsini bu eve yatırdım, şuan evin taksiti ve eşya borcum var. Eve ilk girdiğimizde malzemelerden dolayı sıkıntılar vardı. Bunu sorduğumuzda işçilik hatası dediler. Eviniz çok sağlam, temeli çok sağlam bunların hepsinde belediyeye güvendim. Deprem olduktan sonra bir kere bile nasılsınız diye sorulmadı. Bizim mağduriyetimizin giderilmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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