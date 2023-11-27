Bakanlık duyurdu: 2 şehit, 2 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı; Astsubay Necdet Çalış ve piyade sözleşmeli er Emrah Gündüz'ün şehit olduğunu, 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinden acı haber geldi. Milli Savunma Bakanlığı, 2 askerin şehit olduğunu 2 askerin de yaralandığını duyurdu.

2 ŞEHİT, 2 YARALI

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

*Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarınca yapılan saldırı sonucu kahraman silah arkadaşlarımız Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ve Piyade Sözleşmeli Er Emrah Gündüz şehit olmuş, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmişlerdir.

“OPERASYONLAR DEVAM EDİYOR”

*Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allahtan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı personelimize acil şifalar dileriz.