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Bakanlık duyurdu: 46 gün kapatılacak

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Geçişi bölgesinde bulunan Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasındaki kesimin, onarım çalışmaları nedeniyle 46 gün süreyle trafiğe kapatılacağı bildirildi.

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Bakanlık duyurdu: 46 gün kapatılacak

Ulaştırma  ve Altyapı Bakanlığı, Anadolu Otoyolu’nda Bolu Dağı geçişi Kaynaşlı-Abant kavşakları arasının, onarım çalışması nedeniyle Ankara yönünde 46 gün trafiğe kapatılacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi:

-İstanbul-Ankara arasında ulaşım sağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı geçişinde, Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında 46 gün süreyle onarım çalışması yapılacaktır.

-Kaynaşlı-Abant kavşakları arasında kalan 23 kilometrelik kesim (Bolu Tüneli dahil); tünel portallarının çelik konstrüksiyon olarak Kaynaşlı yönünde uzatılması ve 3 adet viyadükte 5 adet derz değişimi yapılması amacıyla 25 Eylül 2023 saat 08.00’den 9 Kasım 2023 Saat 17.00’ye kadar 46 gün süreyle trafiğe kapatılacaktır.

-Bu süre boyunca söz konusu kesimde Ankara istikametindeki trafik, D-100 devlet yolu üzerinden sağlanacaktır.

-Otoyolun İstanbul istikameti, trafiğe hizmet vermeye devam edecektir.

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