Bakanlık duyurdu! DSİ 1273 sözleşmeli personel alacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSi), 1273 sözleşmeli personel alımı yapacak.

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Tarım ve Orman Bakanlığının, Twitter hesabından yapılan paylaşıma göre, DSİ’nin merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere, çeşitli branşlarda toplam 1273 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

Alım ilanı bu ay içerisinde, Genel Müdürlüğün resmi internet sitesinde (https://www.dsi.gov.tr/) yayınlanacak.

HANGİ BÖLÜMLERDEN ALIM VAR?

Söz konusu personelin 296’sı inşaat mühendisi, 222’si destek personeli, 221’i büro personeli, 104’ü makine mühendisi, 89’u harita mühendisi, 79’u ziraat mühendisi, 74’ü jeoloji mühendisi, 33’ü meteoroloji mühendisi, 30’u koruma ve güvenlik görevlisi, 19’u çevre mühendisi, 19’u elektrik mühendisi, 15’i maden mühendisi, 15’i orman mühendisi, 14’ü elektrik-elektronik mühendisi, 11’i jeofizik mühendisi, 11’i bilgisayar mühendisi, 10’u biyosistem mühendisi, 8’i kimya mühendisi ve 3’ü metalurji mühendisi olarak istihdam edilecek. (AA)

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